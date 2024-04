El crudo relato de una mujer que fue desvinculada del INADI

EL DRAMA de una DESPEDIDA_ _ME QUEDÉ SIN INGRESOS hasta que me JUBILE_.mp4 "Hace 15 años que trabajo en el organismo, podían esperarme, intimarme como jubilada y esperarme", denunció entre lágrimas la señora.

El mismo día que el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que ya son 15 mil los trabajadores estatales despedidos, esta mujer relató: "Esto es terrible. Me mandaron una notificación. Yo tengo 67 años y en vez de pedirme que me jubile y bancarme hasta que me salga la jubilación, me mandaron una notificación de que se termina el contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación".