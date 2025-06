Después del video de Rodrigo de Loredo, piden sancionar las manipulaciones con Inteligencia Artificial en campaña

El hecho provocó que desde la Gobernación de Córdoba adviertan con la posibilidad de medidas judiciales si el diputado nacional no elimina el video de sus redes sociales. " El gobernador Llaryora quiere que baje el video que hice con inteligencia artificial ", reconoció como respuesta el propio De Loredo, aunque luego desafío: " Yo lo bajo, no tengo problemas, pero en la medida en que él primero baje los impuestos ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/1937505066941870488&partner=&hide_thread=false CORDOVERSISMO. PERONISMO. Basado en hechos reales, escrito y dicho por la IA. pic.twitter.com/hrIUJ6MLRg — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) June 24, 2025

Previamente, Martín Llaryora se refirió a la publicación del diputado nacional en un acto en Río Cuarto, donde expresó: "La Inteligencia Artificial es un nuevo debate, pero la injuria no es un nuevo debate. La injuria siempre duele. Todavía sigo esperando que por lo menos me pidan una disculpa y retiren el video, cosa que no han hecho”.