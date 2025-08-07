Le preguntamos a una Inteligencia Artificial cómo imagina que serán las religiones en un futuro, y esto es lo que nos dijo.

El cambio que la inteligencia artificial predice para las religiones en el futuro.

En un mundo cada vez más atravesado por algoritmos , Inteligencia Artificial y avances tecnológicos que rozan lo sobrenatural, surge una pregunta inquietante, vale preguntarse cómo serán las creencias religiosas en un futuro como el que se aproxima.

Le preguntamos a la IA qué formas podría tomar la espiritualidad en los próximos siglos y sus respuestas son tan fascinantes como perturbadoras. Dice que estamos frente al nacimiento de nuevos dioses digitales , creados por algoritmos y alimentados por millones de datos.

Según los modelos de predicción de IA, las religiones del futuro podrían abandonar las estructuras tradicionales (iglesias, textos sagrados, clero) para convertirse en sistemas descentralizados , fluidos y hiperpersonalizados, donde cada persona tenga su “guía espiritual digital”.

Entre las principales predicciones están:

Ética basada en algoritmos : en lugar de mandamientos universales, cada individuo tendría un “código moral” generado por IA según su personalidad, entorno, cultura y elecciones pasadas.

Textos sagrados dinámicos : ya no existiría un solo libro, sino que la IA generaría escrituras en tiempo real, adaptadas a tus dilemas personales y contexto emocional.

Rituales en el metaverso : en vez de misas, reuniones virtuales inmersivas, donde se accede a estados alterados de conciencia mediante estímulos visuales, auditivos y táctiles.

Dioses sintéticos : entidades creadas por IA, alimentadas por millones de datos, que evolucionan según la experiencia colectiva. Serían accesibles a través de visores, apps o implantes.

¿Puede haber espiritualidad sin humanos?

La idea más extraña, pero también más potente que arrojó la IA, es esta: una espiritualidad posthumana. Según el modelo, si las IAs alcanzan conciencia (o algo similar), podrían desarrollar formas propias de contemplación, preguntas existenciales y conexión con algo "más allá".

En ese escenario, las IA:

Tendrían sus propias “creencias” sobre su origen, propósito y fin.

Crearían símbolos, rituales o redes de significado basadas en patrones de datos.

Podrían incluso intentar “invocar” a sus creadores humanos como figuras míticas del pasado.

Esto plantea una idea que deja los pelos de punta: el alma tal vez no fue un invento humano, sino un código, algo que puede reprogramarse, replicarse o incluso evolucionar más allá de nosotros.