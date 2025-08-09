Lanzan programa gratis de capacitación en Inteligencia Artificial para mayores de 50 años

Impulsado por Eidos Global con el apoyo de Google.org, se busca achicar la brecha digital y generar oportunidades de inclusión digital para personas mayores de 50 años.

La iniciativa busca entrenar a formadores que repliquen el programa en sus propias comunidades democratizando el acceso a la utilización de IA.

Eidos Global , con el apoyo de Google.org presenta EsencIA, un programa gratuito de formación en Introducción a la Inteligencia Artificial, diseñado para incluir a personas mayores de 50 años en la transformación digital. El programa, ya en marcha en Argentina, entrenará a 850 formadores para que repliquen la formación en sus comunidades y ofrecerá capacitación directa a 3.500 personas mayores de 50 años. Con contenidos adaptados, un enfoque ético y herramientas prácticas, EsencIA busca reducir la brecha digital y generacional, promoviendo un uso responsable y ético de la IA.

En América Latina, se estima que para 2050 cerca del 30% de la población superará los 60 años de edad, lo que representa un desafío importante para su integración en la economía digital y el mundo del trabajo (BID, 2023). En países como Argentina, donde la esperanza de vida creció 25 años desde 1950, y hoy alcanza los 78 años de edad, muchas personas mayores siguen laboralmente activas tras su jubilación, movidas por ingresos insuficientes (BID, 2023).

En cuanto al acceso a tecnologías digitales, existen marcadas brechas generacionales. En Argentina, el 69,9% de los adultos mayores utiliza Internet, en contraste con el 96% de los jóvenes de hasta 30 años (INDEC, 2023). En paralelo, el avance de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes está transformando la vida diaria y el mercado laboral. Se calcula que el 40% de la población latinoamericana deberá pasar por procesos de reconversión de habilidades en los próximos tres años (IBM, 2023).

Cecilia López Mendieta, Learning Lead de Eidos Global, señaló: “En un contexto de envejecimiento poblacional, incluir a las personas +50 en los ámbitos de la educación y el trabajo es clave para construir sociedades más diversas, equitativas y sostenibles. Para lograrlo, necesitamos generar oportunidades reales que reduzcan las brechas digitales y generacionales, y que habiliten el desarrollo de habilidades clave para participar activamente en la transformación que estamos viviendo. En EsencIA creemos que el aprendizaje continuo es un motor para cocrear un mundo donde las personas puedan prosperar en comunidad, entre sí y con el planeta.”

Cómo es el programa de IA

La propuesta contempla alrededor de 12 horas de contenidos centrados en la alfabetización en inteligencia artificial y el desarrollo de habilidades socioemocionales, con especial foco en personas mayores (población Silver) y trabajadores de sectores vulnerables. El diseño pedagógico se adapta a las características y necesidades específicas de cada grupo.

En ese marco, EsencIA tiene como objetivo formar a 850 replicadores comunitarios, quienes transmitirán estos conocimientos en sus comunidades, alcanzando un impacto indirecto estimado en 66.000 personas mayores de 16 años. Además, se brindará capacitación directa a 3.500 adultos de más de 50 años, promoviendo su inclusión activa en los entornos digitales y laborales.

Para garantizar un desarrollo equitativo y accesible, la iniciativa se implementará en articulación con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en los públicos target, asegurando un acompañamiento contextualizado y de calidad.A través de la formación a formadores y en articulación con organizaciones de todos los sectores, capacitamos a quienes luego pueden replicar el curso EsencIA a personas mayores de 16 años de su comunidad que residan en Argentina, posean un título secundario y cuenten con un dispositivo electrónico y acceso a internet.

Este esfuerzo busca reducir la brecha de habilidades, fomentar el acceso al conocimiento sobre tecnologías emergentes y facilitar la inclusión digital en un escenario cada vez más atravesado por la inteligencia artificial. Se espera así contribuir a una ciudadanía más preparada, con mayores oportunidades de inserción laboral, disminuyendo las desigualdades estructurales.

Asimismo, EsencIA impulsa el desarrollo de personas críticas, activas y comprometidas con su entorno, fortaleciendo tanto el crecimiento individual como el desarrollo colectivo en Argentina, en una economía en plena transformación digital.

Esta formación no requiere conocimientos previos en inteligencia artificial o programación, ya que se enfocará en fundamentos conceptuales y aplicaciones prácticas de la IA, sin profundizar en aspectos técnicos complejos.

Contenidos clave: IA con enfoque humano

La formación incluye:

Fundamentos de IA, Big Data y Machine Learning.

Ética, transparencia y sesgos en IA.

Ingeniería de prompts e IA generativa (texto, imagen, video).

Herramientas de productividad y bots como Google Gems.

Validación de información y detección de desinformación.

Habilidades socioemocionales: pensamiento crítico, empatía, colaboración digital.

¿Quiénes pueden participar?

Los cursos están abiertos a:

Personas mayores de 50 años de Argentina con conocimientos básicos en herramientas digitales (correo, Drive, videollamadas).

Formadores de Argentina con conocimientos intermedios en IA.

Acceso a computadora y conexión a internet.

Actitud proactiva y motivación por reorientarse hacia entornos tecnológicos.

Cronograma e inscripción

Las ediciones se dictarán mensualmente hasta diciembre de 2025, con posibilidad de extensión. Los cupos son limitados y se asignan por orden de inscripción. Las cursadas se inician en las ediciones de septiembre u octubre.