Alberto blinda a Kicillof, en semana clave de la deuda

Fernández intenta generar una apertura en Kicillof. El gobernador de Buenos Aires sufrió ayer el vacío de los intendentes pero nistas en la presentación del plan “Escuelas a la Obra”. En Merlo lo acompañaron el anfitrión Gustavo Menéndez, Alberto Descalzo (Ituzaingo), Santiago Maggioti (Navarro), Walter Torchio (Carlos Casares) y Mario Ishii (José C. Paz), el más cercano al mandatario provincial. A pesar de que la invitación era más amplia, no aparecieron ni siquiera los exponentes más duros del kirchnerismo entre los alcaldes como Jorge Ferraresi (Avellaneda) ni Mario Seco (Ensenada). El vínculo está deteriorado desde que los excluyó no sólo del gabinete bonaerense sino también de las segundas líneas del Gobierno. Y la relación detonó cuando intentó quitarle a los municipios, sin aviso y en el marco de la ley de emergencia, el manejo de la caja de los fondos que envía Nación directamente a los intendentes.