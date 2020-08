El acuerdo por la deuda renovó el aire, pero ya se llena la nueva lista de prioridades para Alberto Fernández

“Un tema resuelto mejora la expectativa, pero no es la solución”. Ese resumen sobre las consecuencias inmediatas del acuerdo con bonistas por la deuda se repite casi sin excepciones en todo el gabinete desde el lunes. No es casual: el propio Presidente, que aplaude y abraza a su ministro Martín Guzmán por el éxito en la negociación, pide que el triunfalismo no instale por ahora en el Gobierno. Entre otras cosas porque la lista de prioridades del Gobierno sigue encabezada por la pandemia y las consecuencias económicas de la cuarentena, y los lugares que pueden quedar libres por temas resueltos se completan inmediatamente con problemas pendientes.