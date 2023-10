Diana Mondino le abrió las puertas a un gabinete mixto entre La Libertad Avanza y el macrismo

"Me parece una decisión de sabiduría política notable, ya que es importante que un país tenga algo parecido a un equilibrio político y por supuesto en los tres poderes. Es un acto de sensatez cívica, teniendo en cuenta que no podes dejar que uno solo tenga todo", precisó la libertaria.

Mondino pidió "elegir a los mejores"

La economista se mostró a favor de la incorporación de dirigentes macristas a un eventual gobierno libertario al asegurar que "hay que elegir a los mejores", ya que "esto de elegir a alguien porque es de tu partido o de tu pueblo es lo que nos ha traído hasta acá".

En ese sentido, cuestionó que a la hora de designar funcionarios prevalezcan los amiguismos a pesar de no contar con la capacidad para ocupar un cargo al señalar que "son todos amigos de los amigos y terminas poniendo a un veterinario a cargo del sistema financiero", por lo que reforzó su idea de que "hay que elegir a los buenos".

En cuanto a la posibilidad de que la política exterior sea manejada por un dirigente macrista, que se preveía que este a su cargo si Milei gana el balotaje, sostuvo que lo importante es "pensar políticas de muy largo plazo, así que cualquier persona que esté dispuesta a insertar a Argentina en el mundo y al trabajo fenomenal que va a significar que nos vuelvan a creer, va a ser muy necesaria sea quien sea" y remarcó que "no solo no me parece mal sino que me parece estupendo que podamos armar todos los equipos, con toda la gente que sea para lograr eso".

Ruptura en La Libertad Avanza

En referencia a la decisión de la diputada provincial electa de Entre Ríos, Liliana Salinas, de distanciarse de LLA tras el acuerdo libertario con Macri-Bullrich, Mondino consideró: "Cada uno de nosotros tenemos la libertad de pensar como queramos, eso es lo que en este país resulta muy difícil de entender".

Asimismo, ñadió: "Se cree que todo es verticalismo, que todos los diputados electos van a hacer lo que diga el líder, pero no debe ser así. No es que tengas que tener obediencia ciega".

En relación a si el acuerdo con parte de la coalición opositora modifica las propuestas o su implementación, señaló: "Nosotros siempre creímos que las medidas tienen que ser muy rápidas y todas juntas, porque si cambias una cosa sin cambiar la otra no funciona".