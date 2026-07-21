Diego Santilli se reunió con Gustavo Valdés y puso el foco en las obras y la agenda legislativa + Agregar ámbito en









El jefe de Gabinete se reunió con el gobernador correntino para analizar obras estratégicas y la agenda legislativa del Gobierno, en un contexto en el que el oficialismo busca fortalecer sus acuerdos con las provincias.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al gobernador correntino, Gustavo Valdés. Jefatura de Gabinete de Ministros

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió el lunes en Casa Rosada al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, con quien analizó la agenda de trabajo que comparten la Nación y la provincia y los proyectos legislativos impulsados por el Gobierno.

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Durante el encuentro, Santilli y Valdés repasaron distintas iniciativas de infraestructura y plantearon la necesidad de avanzar en gestiones vinculadas al financiamiento y la ejecución de obras estratégicas para Corrientes.

Entre los temas abordados estuvo el pedido para que el Gobierno nacional otorgue los avales necesarios para que la provincia pueda avanzar con las obras previstas para el puente Alvear-Itaquí y el proyecto del puente Monte Caseros-Bella Unión, dos iniciativas de infraestructura que apuntan a fortalecer la conexión vial y la integración de Corrientes con Uruguay.

La reunión se produjo en el marco de la agenda que el jefe de Gabinete mantiene con los gobernadores y que tiene como uno de sus ejes la coordinación de obras y proyectos entre la Nación y las provincias. El vínculo con los mandatarios provinciales se convirtió en una pieza central de la estrategia del Gobierno, tanto por las necesidades de infraestructura como por las negociaciones políticas y legislativas que atraviesan la segunda mitad del año.

La reunión también adquiere relevancia por el peso político de Valdés en Corrientes y su influencia sobre los tres senadores nacionales que representan a la provincia. En un Congreso donde el Gobierno necesita construir acuerdos con los bloques provinciales para avanzar con su agenda legislativa, el vínculo con el mandatario correntino aparece como un canal de negociación de importancia para la Casa Rosada.

Traspaso de obras En paralelo, la Casa Rosada prepara para el miércoles una actividad con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que tendrá como eje el traspaso de obras viales de la Nación a la provincia. El acto se realizará al mediodía en Casa Rosada y contará con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de Economía Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el gobernador santafesino. La firma del convenio con Santa Fe se inscribe en la política del Gobierno nacional de avanzar con el traspaso de obras y responsabilidades a las administraciones provinciales. El esquema busca que las provincias asuman la ejecución de determinados proyectos de infraestructura, en un contexto en el que la administración de Javier Milei sostiene que la obra pública debe quedar principalmente bajo responsabilidad de los gobiernos locales.