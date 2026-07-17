Diego Santilli se reunió con Sergio Ziliotto, que le reclamó por deuda previsional y obras en La Pampa + Agregar ámbito en









El encuentro ocurre en medio de los acercamientos del funcionario nacional con las provincias y la búsqueda de acuerdos del oficialismo para alcanzar mayor respaldo legislativo.

Ziliotto y Santilli compartieron una agenda que incluyó transferencia de obras y el pago de deuda previsional.

El rol de Diego Santilli en sus primeras semanas de gestión continúa expresando las intenciones del Ejecutivo de acercar a distintos sectores de la economía y la política. En la que fue su tercera reunión con gobernadores en dos semanas, el jefe de Gabinete se encontró este viernes con Sergio Ziliotto, mandatario de La Pampa.

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El encuentro ocurrió esta tarde en la Casa Rosada, en donde el mandatario provincial le acercó una serie de demandas: la normalización de la deuda por fondos previsionales y la transferencia de obras públicas. En este sentido, el reclamo de Ziliotto fue por las viviendas del programa PROCREAR en Santa Rosa, General Pico y Toay.

"Seguiremos propiciando y siendo parte del diálogo institucional. Y así cumplir con el mandato de defender los intereses de La Pampa, en este caso reclamando lo que nos pertenece", planteó el gobernador pampeano en sus redes sociales, una vez finalizado el encuentro.

Junto al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación @diegosantilli abordamos una agenda de temas comunes a ambas administraciones.



En particular, avanzamos en formalizar acuerdos para la transferencia de las obras de viviendas PROCREAR en Santa Rosa, General Pico y Toay, y en… pic.twitter.com/WcNvZEClYU — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) July 17, 2026 El encuentro tuvo características similares a las dos reuniones que mantuvo el jefe de Gabinete con gobernadores en los últimos diez días. El 8 de julio pasado, Santilli mantuvo un encuentro con el santafesino Maximiliano Pullaro, con quienes habrían avanzado -aunque no acordado ningún anuncio- en el pago de la deuda por las cajas previsionales y el traspaso de rutas por la falta de mantenimiento. La otra reunión fue con el puntano Claudio Poggi, que culminó con el traspaso de la exruta nacional 7 a la administración de San Luis.

Elecciones: gobernadores preparan un festival de desdoblamientos Es un hecho: buena parte de los gobernadores desdoblará las elecciones provinciales en 2027. La jugada tiene un objetivo doble. Por un lado, desenganchar la pulseada nacional de octubre de la local; por el otro, buscará neutralizar la amenaza libertaria, cuyos armados distritales todavía son endebles en distintas plazas. En ese marco, son varios los líderes que miran a mayo como la fecha para ir a las urnas.

Mientras los coroneles políticos de la Casa Rosada salen a la caza de los votos para la reforma electoral, las gobernaciones aguardan definiciones respecto a cómo se votará el año próximo, con una preocupación central: si habrá PASO o no. Es el caso, por ejemplo, de Axel Kicillof, quien en 2025 movió los comicios bonaerenses, una decisión que la valió una lluvia de fuego por parte del cristinismo. Varios mandatarios subnacionales descuentan que serán desafiados por la tropa violeta. Por ese motivo, intentan quitarle poder de fuego a la escudería presidencial. Si bien el futuro de Javier Milei será clave para la performance de su sello, en todos los campamentos anticipan que La Libertad Avanza (LLA) llegará competitiva más allá de la coyuntura. La crew libertaria no se caracteriza por ser una oposición light y viene preparando dirigentes en varios terruños para disputar con los jefes provinciales. El tucumano Osvaldo Jaldo ya avisó: las elecciones serán en mayo, probablemente el tercer domingo. También anticipó que buscará la reelección en compañía de su actual vice, Miguel Acevedo. En el mismo vecindario que Jaldo, el jujeño Carlos Sadir también apunta al quinto mes del año próximo para echar a rodar su anhelo reeleccionista. Otro gobernador que mira a mayo para convocar a elecciones es Claudio Poggi.