El mayor fabricante de chips del mundo aumentará sus precios hasta un 10% desde 2027

La empresa taiwanesa TSMC prevé aumentar los precios entre el 5% y el 10%, debido al alza en los costos de materiales, equipos y construcción de plantas en el extranjero. Los detalles, en la nota.

TSMC aumentará precios: El fabricante de chips prevé subir hasta 10% los costos de fabricación desde 2027.

TSMC , el mayor fabricante de chips del mundo, prevé aumentar los precios de fabricación hasta un 10% a partir de 2027 para compensar el alza en los costos de materiales, equipos y construcción de plantas en el extranjero , según informó este martes Nikkei Asia.

De esta manera, según el artículo, los incrementos del precio base oscilarán entre el 5% y el 10% según el cliente y el producto, y la producción con nodos maduros, que abarca tecnologías de 12, 16 y 28 nanómetros, enfrentará subidas de hasta el 10%.

Según Nikkei, las negociaciones se desarrollaron entre junio y julio y los nuevos valores regirán desde principios de 2027. Por su parte, TSMC no realizó comentarios sobre sus precios.

El director ejecutivo de TSMC, C.C. Wei, había anticipado en junio su intención de subir precios, aunque con una advertencia: la compañía evitará los incrementos abruptos que aplicaron algunas fabricantes de memorias.

La empresa taiwanesa compensará el alza en materiales, equipos y construcción de plantas en el extranjero.

Cabe precisar que la semana pasada, TSMC, considerada como un referente de la demanda de chips de IA, superó las expectativas del mercado al registrar un aumento del 77% en sus ganancias del segundo trimestre , alcanzando un máximo histórico de 706,600 millones de dólares taiwaneses (u$s22.000 millones).

Así, la empresa comunicó un beneficio trimestral récord y mejoró sus previsiones de ingresos, impulsada por la fuerte demanda de chips de inteligencia artificial que sigue alimentando el crecimiento del mayor fabricante de semiconductores del mundo.

Fuerte demanda de IA: La empresa superó expectativas con un aumento del 77% en ganancias, impulsada por chips de inteligencia artificial.

Dado que fabrica semiconductores para casi todos los grandes diseñadores de chips del mundo, los resultados de la compañía con sede en Hsinchu son seguidos de cerca como termómetro del sector y de la propia demanda de IA, en un momento en que los inversores se preguntan si se está formando una burbuja con la inteligencia artificial.

Che Chia Wei describió la demanda global vinculada a la IA como "extremadamente sólida" y anticipó que se mantendrá muy fuerte hasta aproximadamente 2029 o 2030. Sobre esa base, TSMC elevó su previsión de crecimiento de ingresos para 2026 a algo por encima del 40% interanual, frente al más del 30% que proyectaba anteriormente.