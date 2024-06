Diputados: ¿cómo quedarían las jubilaciones si se aprueban los proyectos de la oposición?

La Cámara baja debatirá este martes sobre las propuesta de UP y Hacemos Coalición Federal. Ambos proyectos proponen la implementación de un haber mínimo.

La sesión será "doble": se tratará un proyecto de reforma jubilatoria con autoría del bloque de Unión por la Patria (UP) y otro proveniente de los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal (HCF) .

Jubilaciones: cómo quedarían si se aprueban los proyectos de la oposición

La iniciativa de la UCR y el bloque de Miguel Ángel Pichetto propone un ajuste mensual regido por el índice de variación de precios informado por el INDEC y la implementación de un haber mínimo, al igual que el texto presentado por UP.

Los dialoguistas ponen énfasis en la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte): si en un año el índice salarial Ripte aumenta por encima de la inflación, el proyecto determina que se traslade en marzo a las prestaciones un alza equivalente al 50% de la diferencia.

camara diputados Los proyectos de la oposición ponen énfasis en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) para actualizar los montos de la jubilación. Ignacio Petunchi

La propuesta de UP, en tanto, incluye el posible otorgamiento de dos bonos anuales como incremento adicional a los aumentos mensuales según la variación del índice de inflación. Es decir, un aumento que podría ser del 50% según la variación que haya tenido el Ripte con respecto al IPC en un semestre.

Guillermo Francos rechazó la reforma jubilatoria de la oposición: "Que digan de dónde van a salir los recursos para pagarlo"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó la reforma de la movilidad jubilatoria propuesta por la oposición que se debatirá este martes en la Cámara de Diputados: "Que digan de dónde van a salir los recursos para pagarlo".

"Cuando uno expresa la voluntad de otorgar un beneficio tendría que decir con toda claridad de donde salen los fondos. El Gobierno ha expresado con esa misma claridad que no tiene recursos disponibles", explicó el funcionario de La Libertad Avanza (LLA).

El exministro del Interior señaló que, "salvo que el kirchnerismo y parte del radicalismo que acompaña exija que se emita dinero espurio, cosa que no va a hacer el Gobierno nacional, es plantear cosas que son declarativas". Y agregó: "Cuando no hay recursos no se puede de una manera fácil aumentar tal cosa o tal otra, hay que decir de dónde salen los fondos".