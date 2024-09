Diputados: los principales bloques de la oposición piden sesión especial por la movilidad jubilatoria

Será una sesión especial y simbólica para aplicarle a Javier Milei el principio de revelación . Simbólica porque aún los bloques opositores no lograron blindar dos tercios de los votos para fulminar el veto presidencial contra los jubilados. Pero si pueden reunir 129 para habilitar el quórum y obligar a LLLA y PRO a bajar el recinto para pagar el costo de bloquear la posibilidad de habilitar sobre tablas, con dos tercios de los presentes, el tratamiento del rechazo al decreto presidencial de veto a la movilidad jubilatoria.

Hubo además un canal de diálogo con Unión por la Patria. Se acordó con Germán Martínez que el pedido de convocatoria a sesión especial para el próximo miércoles no llevara la firma de ningún diputado de su bancada para que el rechazo al veto de Javier Milei no sea calificado como una maniobra política del peronismo que arrastra al resto de la oposición. Casi un principio de revelación a la inversa para exponer que la movilidad jubilatoria no es una bandera sólo del peronismo sino de todos los bloques.