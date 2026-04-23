Diputados se presentaron en Casa Rosada reclamando la reapertura del ingreso a la prensa + Seguir en









Representantes de ocho bloques elevaron un petitorio para rechazar el cierre de la Sala de Periodistas. Piden reunión de la Comisión de Libertad de Expresión.

La oposición en Diputados vuelve a confluir, esta vez en torno a la libertad de expresión. Mariano Fuchila

Una nueva medida contra la prensa argentina sorprendió en la jornada del jueves, cuando Casa Rosada decidió impedir el ingreso de todos los periodistas acreditados y cerró la sala en donde ejercen sus funciones, en lo que representa una medida inédita desde 1983. Ese fue el impulso para que un grupo de 13 diputados se presenten en Balcarce 50, para solicitar que se revierta la decisión dado que implica un "retroceso sin precedentes en la tradición republicana de nuestro país".

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En un documento con destinatario al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, y al secretario de Medios, Javier Lanari, los legisladores de ocho bloques solicitaron "de manera formal y con carácter urgente, una audiencia conjunta a fin de abordar la crítica situación derivada de la reciente decisión de clausurar la histórica Sala de Periodistas de la Casa Rosada y retirar todas las acreditaciones de prensa".

En ese sentido, entendieron que "no solo afecta las condiciones laborales de los trabajadores de prensa acreditados, sino que constituye un menoscabo institucional a la libertad de expresión y de prensa y al derecho de acceso a la información pública", agregaron y apuntaron que la decisión dificulta el trabajo de quienes tienen "la responsabilidad de informar sobre el día a día de la gestión gubernamental desde la sede del Gobierno Nacional".

Casa Rosada Por acusaciones no comprobadas de espionaje ruso, los acreditados en Casa Rosada de Ámbito no pueden ingresar desde marzo. Mariano Fuchila

Quienes firmaron el petitorio representan a ocho bloques distintos, entre los que se encuentran diputados que han acompañado los proyectos del Gobierno este mismo año. Son: Juan Marino, Sabrina Selva (Unión por la Patria), Mónica Frade, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Esteban Paulón, Mariela Coletta, Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), Oscar Zago, Eduardo Falcone (MID), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Karina Maureira (La Neuquinidad) y Marcela Pagano (Coherencia).

La intención tuvo un inesperado respaldo de la oficialista Silvana Giudici, quien en sus redes sociales publicó: "La sala de periodistas de la Casa Rosada no debe cerrarse, ni se cerrará". El Gobierno, a través de Javier Lanari, justificó la medida Casa Rosada que "se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal". Diputados: piden reunión de la Comisión de Libertad de Expresión A través de otro petitorio, rubricado por 15 diputados de cuatro bloques distintos, se insistió en la demanda de una convocatoria para la próxima semana de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, que se encuentra presidido por el libertario Guillermo Montenegro. El documento está rubricado por el vicepresidente 1°, Nicolás Trotta, y la vicepresidenta 2°, Lourdes Arrieta, de la comisión. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/trottanico/status/2047378537255170147&partner=&hide_thread=false CONVOCATORIA URGENTE DE LA COMISION DE LIBERTAD DE EXPRESION DE LA HCDN



Ante la falta de convocatoria de la Comisión de Libertad de Expresión y los reiterados pedidos realizados al presidente Guillermo Montenegro para su urgente funcionamiento con diversos expedientes que… pic.twitter.com/uysmDEy2th — Nicolás Trotta (@trottanico) April 23, 2026 Además de mencionar una serie de proyectos a tratar, el petitorio considera que la decisión del Gobierno "es un antecedente muy grave de disciplinamiento a futuro por parte del Ejecutivo", al mismo tiempo que apuntan a "casos de agresiones, intimidaciones y ataques al periodismo en Argentina". Los firmantes anticipan que convocarán a los periodistas inhibidos de ingresar a Casa Rosada y adelantan que se reunirán de todas formas aunque no exista una convocatoria formal por parte de Montenegro.