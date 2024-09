Diputados de Unión por la Patria evalúan citar a autoridades de Aerolíneas Argentinas y gremios para destrabar conflicto

El bloque de UP dialogó con los referentes gremiales del sector aeronáutico en busca de una salida al conflicto. Analizan convocar a funcionarios al Congreso.

El bloque de Diputados de Unión por la Patria (UP) en el Congreso evalúa citar a las autoridades de Aerolíneas Argentinas y a los titulares de los gremios aeronáuticos como alternativa para hallar una solución consensuada al conflicto que atraviesa el sector. La relación entre las partes está empantanada luego de fuertes medidas de fuerza y el anuncio del Gobierno de avanzar con la privatización de la compañía.

Dirigentes de los gremios aeronáuticos de la compañía estatal, encabezados por Pablo Biró, se reunieron este jueves con legisladores nacionales de UP para pedirles "colaboración" para "generar una instancia de diálogo" con el Gobierno, que persiga solucionar la situación con Aerolíneas Argentinas.

Durante el encuentro con los diputados de extracción sindical Sergio Palazzo y Vanesa Siley analizaron el conflicto salarial que mantienen con el Gobierno y "cuál es el aporte que puede realizar el Congreso para solucionar el conflicto", indicaron las fuentes.

Una de las alternativas que maneja UP es pedir a los presidentes de las comisiones de Transporte y Legislación del Trabajo, Pamela Verasay (UCR) y Martín Tetaz (UCR), respectivamente, que se convoque a las autoridades de Aerolíneas Argentinas y de los gremios para "explorar algún tipo de dialogo" que permita solucionar la grave crisis en la empresa.

Pablo Biró, en medio del conflicto aeronáutico: "El Gobierno politiza un reclamo salarial"

Más temprano, Biró defendió el reclamo salarial que están llevando adelante los gremios aeronáuticos al señalar que es "estrictamente salarial" y responsabilizó al Gobierno por "politizar la cuestión".

"Quien politiza la cuestión es el Gobierno que no nos convoca a reuniones, que no tiene ninguna vocación y que está anunciando que quiere vender una línea aérea de bandera que el Congreso le dijo que no puede vender", señaló en relación a las gestiones que la gestión libertaria ya inició para privatizar la empresa aérea.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó este jueves en conferencia de prensa que "en virtud de los persistentes paros que afectaron cerca de 40 mil pasajeros, el Gobierno ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de Aerolíneas Argentinas en caso de que las extorsiones continúen".

En medio de la asamblea que los gremios que nuclean a pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral están desarrollando este jueves en la sede del sindicato de Pilotos en el barrio porteño de Almagro, el sindicalista dialogó con la prensa y adelantó que recurrirán a la Justicia en caso de ser necesario.

"Vamos a esperar que la Justicia se expida de cada una de las acciones, nos vamos a defender dentro de la ley con cada una de las herramientas que tenemos", advirtió.

El Gobierno inició conversaciones con empresas privadas para que operen Aerolíneas Argentinas

La visita de los gremialistas al Congreso se dio en paralelo a la advertencia que lanzó el Gobierno respecto a la privatización de la empresa. Funcionarios de primera línea manifestaron esta jornada que se encuentran en conversaciones con compañías latinoamericanas para avanzar en una especie de concesión de los vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas.

La mesa chica de la administración libertaria mantuvo una reunión este jueves ante el conflicto aeronático a la que asistieron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el titular de la compañía, Fabián Lombardo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el vocero, Manuel Adorni.

Entre cafés y energizantes compartidos en el despacho de Catalán, resolvieron informar, a través del vocero presidencial, que el Gobierno mantienen conversaciones con "varias empresas privadas latinoamericanas" para ceder las operaciones de Aerolíneas Argentinas "en caso de que las extorsiones continúen".

"Vamos a ir a fondo con los piquetes aeronáuticos, esto tiene que quedar bien claro, es una decisión del Presidente y de todo el gabinete nacional", planteó el funcionario.