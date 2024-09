El paro de aeronáuticos generó pérdidas a Aerolíneas Argentinas por u$s3 millones, según su presidente

Fabián Lombardo, presidente de la compañía aérea, aseguró que los sindicatos piden porcentajes que el Gobierno no puede dar.

"Le queremos pedir disculpas a los pasajeros. Ellos (por los sindicatos) se basan en una cuestión de paritarias, están pidiendo porcentajes que el Gobierno no puede dar. Es importante destacar que dos de los gremios aceptaron los aumentos. Más del 30% de los empleados está cobrando el aumento", aseguró en declaraciones televisivas.

Además, Lombardo reveló que la medida -programada desde el mediodía del viernes hasta las 12 del sábado- produce una pérdida irreparable para la empresa , denotando "una caída de reservas en el tráfico doméstico de un 20% y más del 10% en el internacional". Y manifestó que "la compañía no tiene que costarle un peso a los argentinos, eso nos pidió el presidente Javier Milei", mostrándose en línea con el Gobierno, así como también confirmó el interés de ''empresas extranjeras'' en adquirirla.

Por último, aseveró que el despido de tres pilotos de esa empresa "no es una decisión caprichosa", y cargó la responsabilidad en el gremio Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) "que dio la directiva para que el traslado" de avión de esos trabajadores "no se haga".

El Gobierno y su crítica al paro de pilotos

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, salió a fustigar el paro dispuesto por los aeronáuticos y manifestó que que "lo que le molesta a la casta sindical es que estamos terminando con sus privilegios".

El funcionario advirtió en declaraciones a Radio Rivadavia que "se va a pedir el quite de personería a estos sindicatos que le joden la vida a la gente". Puntualizó que "estamos implementando con la Secretaría de Trabajo mecanismos para establecer servicios mínimos y que la gente pueda viajar, además de llevar adelante sanciones que no van a ser solo económicas. Al gremio APA ya se le aplicó una multa de 160 millones de pesos en febrero, y ahora vamos a pedir el quite de personería a estos sindicatos", añadió.

"Con estas medidas, estos sindicatos van a fundir la empresa aérea, quieren llevarse puesta la compañía y después echarle la culpa al Gobierno. Es insólito, están destruyendo la compañía que ellos dicen defender pero la gente ya sabe quiénes son los verdaderos responsables", puntualizó Mogetta.

Comunicado de Aerolíneas Argentinas

El paro en Aerolíneas Argentinas encabezado por Pablo Biró (APLA, pilotos) y Juan Pablo Brey (AAA, tripulantes) provocó 319 cancelaciones y afectará a más de 37 mil pasajeros, según confirmó la propia empresa.

La compañía estima que el costo económico de esta medida superará los 2 millones y medio de dólares, producto de la pérdida de ventas y por las multas, compensaciones, hotelería, traslados, comidas y otros gastos derivados del daño directo a pasajeros.

Del total de afectados, unas 28 mil personas tenían planeados viajes dentro del país, otras 5.500 a destinos regionales, y las restantes 3.500 vuelos al Caribe, Estados Unidos y Europa.

Indicaron en el comunicado que, desde el anuncio de la medida la compañía realizó su máximo esfuerzo por modificar su programación de la manera más eficiente posible, dentro de las restricciones impuestas por los propios gremios, para atenuar el perjuicio que este paro provocará a nuestros pasajeros.

En este sentido, señalaron que se reprogramaron vuelos, adelantando y demorando salidas por fuera de la franja de la medida, y se crearon vuelos especiales para redistribuir tráfico afectado. Además, se trabajó con la red de alianzas de Aerolíneas Argentinas para facilitar otras alternativas a las personas que se encontraran en tránsito.

"Lamentamos profundamente las molestias provocadas por este paro intempestivo, abusivo y fuera de contexto promocionado por dirigentes gremiales de forma irresponsable. Aerolíneas Argentinas continuará trabajando para seguir ofreciendo un servicio de calidad, confiable y seguro a sus pasajeros", sostiene el documento difundido anoche.