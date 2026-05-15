Dos convocatorias a sesión en Diputados: La Libertad Avanza se anticiparía a la oposición en un guiño a Manuel Adorni + Agregar ámbito en









La convocatoria oficialista se fijó una hora antes de la opositora, que buscaba interpelar al jefe de Gabinete. Ley Hojarasca y reducción del régimen de zonas frías, las prioridades libertarias.

Manuel Adorni durante su última visita a la Cámara de Diputados. Mariano Fuchila

La prórroga de una sesión opositora en Diputados, que pasó una convocatoria del pasado miércoles al 20 de mayo a las 11 horas, provocó una rápida reacción de La Libertad Avanza, que ya tenía previsto convocar al recinto esa jornada y oficializó un pedido para el mismo día a las 10 horas. Si alcanza el quórum, se caería la iniciativa de bloques que querían interpelar a Manuel Adorni.

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El temario oficialista incluye una de las propuestas que sumaría a la postura fiscal de la gestión, en simultáneo a que -en sus objetivos- harían una discriminación positiva al respecto de subsidios energéticos. Se trata de una reforma al régimen de zonas frías, cuya última modificación en el 2021 incorporó a un esquema de subsidios a más de 3 millones de hogares de diez provincias. La iniciativa libertaria, que obtuvo dictamen esta semana, reducirían a los usuarios pero conservarían a aquellos de bajo recursos a partir del vigente régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Otra de las prioridades del Ejecutivo es la media sanción de la ley Hojarasca, que elimina por completo 58 leyes, modifica 26 artículos de otras ocho y deroga dos decretos. Entre el paquete que se quiere remover, se incluyen normas consideradas obsoletas y otras que confrontan con la percepción oficialista de liberalización y desburocratización. En ambos casos, La Libertad Avanza conseguiría apoyos para alcanzar una mayoría.

Diputados Rosca Oposición La oposición no tendría una mayoría para remover a Manuel Adorni de su cargo. Mariano Fuchila

A su vez, se incluyen tratados internacionales -cuya aprobación suelen ser de forma unánime- y se otorgaría una mención al combatiente de Malvinas Jorge Francisco Martínez.

Convocatoria opositora La iniciativa de una sesión para interpelar a Manuel Adorni el pasado miércoles 13 de mayo se tomaba con escepticismo tanto en la oposición como en el oficialismo. Ninguno confiaba alcanzar la mitad del recinto, por lo que la convocatoria se caería por falta de quorum. Es por eso que Provincias Unidas, el bloque que encabezó la citación, definió la prórroga incluyendo proyectos de Unión por la Patria, quien se iba a plegar a los antagonistas a pesar de no haber firmado el llamado a sesión. Así, a la interpelación al jefe de Gabinete se sumaron propuestas vinculados al PAMI (reestablecer prestaciones y medicamentos gratuitos), el Programa REMEDIAR, la ampliación del régimen de licencias parentales y un pedido de citación al ministro de Economía, la ministra de Capital Humano y el secretario de Educación para que den explicaciones por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Con el pronóstico de que la convocatoria libertaria hará caer su agenda, los proyectos quedan expuestos como declaración de intenciones para una futura sesión.