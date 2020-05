Diputados: tras fallas en el simulacro virtual, no sesionarán este sábado

Luego de los inconvenientes técnicos que se registraron en la sesión de prueba -sobre todo a la hora del logueo de los diputados al votar- que realizó el miércoles la Cámara baja, este jueves, los equipos técnicos del Parlamento continuaron realizando capacitaciones de los legisladores sobre el uso del sistema y seguirán durante el fin de semana con esas pruebas.

Si bien la propuesta inicial del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, era sesionar este sábado, la intención del ex intendente de Tigre es garantizar la transparencia del sistema antes de su debut, con lo cual el primer plenario se concretaría una vez que se solucionen esas dificultades técnicas.

Sergio Massa on Twitter | @todonoticias

Mientras probamos, si nos equivocamos, mejor. Mañana y pasado vamos a seguir haciendo pruebas. Vamos a sesionar cuando sepamos que transparencia y operatividad están 100% garantizadas.#ArgentinaUnida ❤ pic.twitter.com/f1GrwLXZxK — Sergio Massa (@SergioMassa) May 7, 2020

Fuentes parlamentarias aseguraron que la sesión virtual no se realizará de esta manera el sábado, dado que se continuará con los ensayos y capacitaciones de los legisladores.

"Se va a trabajar el tiempo que sea necesario. El objetivo es garantizar el funcionamiento y transparencia del sistema", indicaron desde la Cámara baja, y no descartaron que durante el transcurso de este viernes podría haber algún tipo de conclusión sobre los avances.

Este jueves, el Interbloque de Juntos por el Cambio insistió con su propuesta de realizar una sesión presencial la próxima semana en una amplia sede, como el Teatro Colón o el Centro Cultural Kirchner (CCK) para respetar el distanciamiento previsto en el protocolo sanitario, hasta que se terminen de solucionar los problemas técnicos del sistema remoto.

Fuentes de Juntos por el Cambio (JxC) insisten en realizar la sesión presencial la semana próxima y si hay un grupo de diputados que no puede viajar a la Capital Federal, le proponen a Massa que los que estén en sus provincias, se les corrobore la identidad para el quórum y votar vía certificación pública oficial del Renaper.

De esa manera, se reduciría la cantidad de diputados que remotamente intentan votar, lo que evitaría una saturación del sistema como sucedió en la sesión de prueba realizada el miércoles.

Diputados Argentina on Twitter El Congreso se prepara para la primera sesión virtual de su historia.#UniendoVoces pic.twitter.com/zoAtOlYx9T — Diputados Argentina (@DiputadosAR) May 4, 2020

En esa misma línea, el diputado nacional Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) propuso anoche que los miembros de la Cámara baja se reúnan de manera presencial en un lugar más amplio que el recinto de ese cuerpo.

"No puede haber más excusas para seguir dilatando la sesión. Hace casi cuatro meses que el Congreso no funciona, y si no se puede a través de la web, entonces que sea presencial, por ejemplo en el CCK (Centro Cultural Kirchner), contemplando los casos que sean población de riesgo y que se puedan conectar telemáticamente", remarcó el diputado de izquierda en coincidencia con lo planteado por el interbloque JxC.

Tras realizar los ajustes técnicos, Massa y los jefes de los bloques deberán definir luego cuándo y dónde se realizará finalmente la primera sesión mixta, que podría concretarse finalmente la semana próxima, una vez que esté garantizada la seguridad del sistema.