Disparada del dólar: qué dijo el Gobierno y a qué atribuye la suba

En la previa de la escalada, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei , instó a los argentinos a cancelar sus ahorros en pesos: “El peso es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento , porque esa basura no sirve ni para abono”.

El Gobierno responsabilizó a Milei por la escalada del dólar

El primero en referirse a la escalada del dólar y a las declaraciones de Milei fue el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Eduardo Setti: "El valor de los dólares financieros está casi un 15% por debajo del llamado blue, cuando históricamente estuvo 4% por encima. Es evidente que hay 4 vivos que de manera ilegal operan sobre expectativa de ahorro de la gente generando temor e incertidumbre".

"Es sabido por todos que el mercado blue esta manejado por 4 o 5 vivos que abusan de esta situación. Por eso es clave avanzar con la intervención de la justicia para que estos no se apropien de manera ilícita el ahorro de la gente sobre la base de expectativas de un irresponsable", agregó el funcionario a través de su cuenta oficial en Twitter.

En la misma línea, la portavoz de la presidencia Gabriela Cerruti aseguró que "hay 4 o 5 vivos que de manera ilegal operan sobre expectativa de ahorro de la gente generando temor e incertidumbre. No caigamos en la trampa".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, por su parte, apuntó directamente contra el libertario y criticó su postura: Massa hablaba de frases y palabras de los candidatos que tienen que ver con aplacar y tranquilizar, o de fomentar esta situación, si alguien habla de sacar plata de los bancos o dice vayánse al dólar es muy evidente y visible" que no busca tranquilizar.

"No dudamos en afirmar que esta actitud irresponsable es un golpe a la democracia", opinó a su lado el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, quien en redes sociales expresó que Milei "discípulo de (Alvaro) Alsogaray y (Domingo) Cavallo, fomenta un golpe de mercado y una corrida cambiaria y bancaria para imponer una fuerte devaluación que licue el salario de las y los trabajadores".

El economista Agustín D'Attellis, integrante del directorio del Banco Central (BCRA), definió como "un acto de irresponsabilidad sin precedentes" las afirmaciones del candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, respecto de no renovar los plazos fijos en pesos.

El economista e integrante del directorio del BCRA recordó que Milei "ya había tenido una expresión muy desafortunada que buscaba generar una corrida cambiaria", al manifestar que el dólar "cuanto más alto mejor, porque más fácil iba a resultar dolarizar" en un eventual Gobierno de su sector político.

"No conforme con eso, ayer busca abiertamente generar una corrida bancaria para potenciar la corrida cambiaria, cuando dice que no renueven los plazos fijos porque el peso ya no va a valer absolutamente nada", explicó. Para el funcionario, se trata de un "intento de desestabilización descarado" y afirmó que "todos los indicadores señalan que Argentina no es un país de 1000 pesos por dólar".