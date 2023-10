Dólar, plazo fijo y CCL en foto-finish: el secreto de Maslatón sobre la dolarización de Milei Por Julián Guarino









Mariano Fuchila

Cómo se dolariza con pocos dólares. El secreto que contó Maslatón y que abordaremos más abajo. Inmersos en una neblina de incertidumbre, los agentes económicos tomarán sus decisiones en los próximos días como lo han hecho la última semana. A grandes rasgos, la primera de las conclusiones es que prima un reflejo de cautela en la previa electoral.

Tal y como está dado el escenario, ser conservador implica no sólo no tomar apuestas riesgosas, sino, a la vez, no ceder a las propuestas que conlleva la coyuntura, muchas veces intervenida con reglas de juego novedosas. Una tasa de interés como la que pagan los plazos fijos hoy bien puede resultar tentadora, pero también invita a la reflexión sobre la nominalidad de los astros. Ciencia pura.

Con el dólar bue en la zona de los $950-$1050, y una brecha cambiaria que parece haber despegado en los últimos días hasta la zona del 170-180%, la prima de riesgo acumula en niveles de 2.500 a 2.600 puntos básicos para el EMBI del JP Morgan. Es el reflejo de aquellos que han optado por una estrategia de cobertura en dólares, alejándose de las posiciones en pesos y hasta del denominado “riesgo argentino”. Hay un dato más, interesante, que hoy refleja Ámbito: en moneda constante, la cotización del Contado Con Liquidación (CCL) está un 81% más cara que su equivalente luego de las PASO de 2019. Podría pensarse que una parte importante de ese sobreprecio obedece a lo poco que se sabe de las medidas económicas que llegarán en las próximas semanas, gane quien gane.

Dólar oficial, importadores y afines La procesión, sin embargo, también va por dentro. Al menos hay dos elementos que merecen mención. Por un lado, los contratos de futuros del dólar vienen acomodando sus valores al alza, un 110% a diciembre, lo que manifiesta que una parte importante del mercado cree que habrá otro salto en la cotización oficial del dólar. La explicación más simple que se daba la última semana es ésta: la inflación de septiembre en 12,7% junto con la de agosto (similar) y la de octubre (que estiman parecida) dejaría al Banco Central con la “obligación” de reacomodar nuevamente lo que “fijó” en $350 hace algunas semanas, tras las PASO. Por otro lado -el otro elemento que se desliza bajo la superficie- es que no hay dólares suficientes, no importa cuándo se lea esto. No hay oferta suficiente que satisfaga un tipo de cambio oficial a $350, pero tampoco probablemente a un valor más alto, dado que el nivel paupérrimo de las reservas del BCRA, las exigencias del FMI presentes y futuras y las deudas que acumulan los importadores. ¿Resultado? Si uno proyecta oferta y demanda, hay demanda para rato y oferta que no alcanzaría niveles de equilibrio por un buen tiempo. He ahí otro argumento que se consolida inexorablemente. ¿Cuál es el plan económico que surgirá para contener esas presiones?

Maslatón, dolarización y advertencia Con todo, las cartas se pondrán sobre la mesa esta semana. Milei, Bullrich y Massa. El candidato Javier Milei -fuerzas del cielo mediante- coquetea, ahora, con la nomenclatura del “estallido” como posteó en la red X, lo que se suma a sus agoreras declaraciones sobre la excremencia del peso argentino, los plazos fijos de los bancos y advirtiendo las siete plagas de Egipto para aquellos que osen creer que el frente financiero puede ser estabilizado con otras medidas que no sean a través de la dolarización. Relacionado con esto, el que salió a morderle los tobillos y abrió un signo de interrogación enorme, es Carlos Maslatón, celebridad televisiva, abogado y analista técnico de mercados financieros, quien lanzó una señal de advertencia con algo que merece ser citado aquí debajo, pero que necesita aclaración previa. Para Maslatón, el esquema lógico vinculado a la dolarización de Milei sería algo así: si Milei miente, no lo sabemos. Pero, si no miente, entonces deberíamos tener una cosmovisión de los elementos que podría utilizar para dolarizar, ya que dólares hay, pero muy pocos. Maslatón dixit “La dolarización”, dice Maslatón refiriéndose a Milei, “no es un proceso financiero de mercado, ni relacionado con usos ni elecciones de divisas por parte del público, sino una determinación de derecho administrativo del estado que decide desmonetizar su propia moneda, a partir de una fecha determinada a un tipo de conversión predeterminado y forzoso para todos los activos-pasivos monetarios y aplicable de pleno derecho a todos los contratos en curso de ejecución y afectando a todas las relaciones jurídicas preexistentes”, escribió en la red social X. “El estado desmonetizador, al extinguir su propia moneda, debe entregar algo a cambio o no entregar nada y llevar el sistema a cero para que éste arranque nuevamente”, agregó. Pero dónde Maslatón encendió una luz roja es en lo que sigue, atención: “Si desea el estado desmonetizar entregando, por ejemplo, dólares a cambio o acreditando dólares en cuenta corriente, aunque no los tenga y sean meramente figurativos, puede recurrir a hacerlo asimétricamente para pagar menos o para llevar va los distintos sectores afectados a un "todos ponen", siendo inevitable que se produzcan confiscaciones patrimoniales o bien que se someta a la población a una licuación previa de sus tenencias, ya se infundiendo pánico inflacionario o enjuagando los créditos y las deudas mediante otro acto administrativo, con o sin corrupción negociada de por medio, para lograr el objetivo deseado. Téngase presente”. Como ocurre en el caso de Maslatón, varios informes de los principales bancos le dan vuelta a una dolarización con pocos dólares. Y la resultante -si es que Milei no manipula y miente- es que la variable que podría ser sacrificada es la tasa de conversión, esto es, la decisión desigual sobre quién pagará más, en términos relativos, y quién pagará menos, a la hora de ser dolarizado. Melco-news y los precios reprimidos Para la candidata Patricia Bullrich, Melconian sigue siendo su carta económica por antonomasia. El economista racinguista señaló en las últimas horas un concepto -siempre hablando de economía- que conviene evaluar: habló de precios “reprimidos” que existen en la actualidad vinculado a “combustibles, tipo de cambio, salarios y montones de bienes” por obra y gracia del Gobierno. En esa línea dijo: “Hoy la maduración de la gente es de tal magnitud, que el susto es el salto al vacío. La gente sabe que si clavaron en agosto a 350 pesos el dólar y la inflación es 12% por mes: 12% en agosto, 12% en septiembre, 12% o 10% en octubre... El dólar de 350 pesos el 23 de octubre, el 20 de noviembre, el 10 de diciembre, o en las tres fechas, lo tenés que arreglar. Lo mismo que el combustible y los salarios”. Pero hay más, porque Melco insistió con que en los últimos seis meses el Palacio de Hacienda “puso el freno en todo” y recalcó: “Esa anormalidad no se puede tapar. El golpe de credibilidad y certeza respecto a lo que viene es un elemento muy relevante. Hay que corregir y se corrige con visión de futuro, porque lo de hoy no lo tiene”. El nuevo dólar Cedear y las variantes Para el ministro Massa, la apuesta es a descomprimir la presión sobre las cotizaciones de los dólares financieros y el blue. El Palacio de Hacienda viene de limitar las operaciones de dólares financieros para extranjeros. También le puso techo a los bancos en la posibilidad de comprar divisas. Otra medida que tomó fue aumentar las tasas de interés a 133% anual para los depósitos a plazo fijo. En las últimas horas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió una nueva resolución en el que limita la operatoria con CEDEARs. Con respecto a esto último, obliga a los Agentes de Negociación y los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYCs) a la presentación de una declaración jurada. También, agrega la posibilidad de no usar parking para comprar dólar Contado con Liquidación (CCL) por SENEBI, mientras se descargue esos dólares vía desarme de CEDEARs contra pesos argentinos. Se entiende que esta decisión apunta a descomprimir la presión sobre el precio del CCL, en jornadas clave de mercado previo a la contienda electoral. Huelga señalar que, hasta septiembre, el Gobierno había destinado unos u$s 2.500 millones al intento de mantener bajo control a los dólares financieros, al tiempo que se sumaron controles e inspecciones de AFIP en el microcentro. Probablemente esta semana se sigan sumando medidas para tratar de contener la escalada.

