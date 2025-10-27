Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones: "El pueblo justificó nuestra confianza en él"

El presidente de EEUU felicitó a su par argentino y destacó su “aplastante resultado”. "Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino", respondió Milie.

El presidente de EEUU, Donald Trump saludó a Javier Milei tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la víspera. “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en é l”, sostuvo. El respaldo político de Washington se consolida en un escenario de acercamiento bilateral.

El oficialismo obtuvo un fuerte respaldo en las elecciones legislativas nacionales al superar el 40% de los votos en todo el país. La Libertad Avanza (LLA) se impuso en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, y relegó a Fuerza Patria al segundo lugar.

Tras conocerse los resultados, el mandatario estadounidense Donald Trump felicitó a Milei por “su aplastante victoria” y aseguró que “el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”. El mensaje fue difundido a través de su red Truth Social, donde agregó: “Está haciendo un trabajo excelente”.

Milei respondió con un mensaje cargado de afinidad: “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”.

La sintonía entre ambos líderes viene fortaleciéndose desde hace meses. A mediados de octubre, Milei fue recibido en la Casa Blanca, donde Trump elogió la gestión libertaria pero advirtió sobre los riesgos de un eventual triunfo opositor.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”, dijo entonces. Tras la polémica, Milei aclaró que se trató de una “mala interpretación” y que el apoyo norteamericano está garantizado “mientras gobierne alguien que defienda las ideas de la libertad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1982670721135337825&partner=&hide_thread=false Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización… https://t.co/L2OVP11kyH — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025

Con el nuevo resultado electoral, el vínculo entre ambos gobiernos parece ingresar en una fase más estrecha. Desde Washington destacan el alineamiento de la Argentina con la política exterior estadounidense, especialmente por su postura frente a Israel, China y Venezuela.

“El presidente Trump tiene una visión clara sobre el orden mundial y está dispuesto a liderar la región. Considera a la Argentina un aliado, y eso se nota tanto en sus palabras como en sus acciones”, señaló Milei días atrás.

La reafirmación política se da apenas dos semanas después del cierre del acuerdo comercial bilateral entre ambos países. Estados Unidos es actualmente el tercer socio comercial de la Argentina, detrás de Brasil y China.

Durante su encuentro con Milei en Washington, Trump adelantó que su país “podría comprar más carne argentina” como parte de la mejora de las relaciones económicas. “Si lo hacemos, bajaremos los precios de la carne”, dijo el mandatario estadounidense ante periodistas.

Además del incremento de las exportaciones, el paquete de cooperación incluye un swap de u$s20.000 millones, la posibilidad de créditos por otros u$s20.000 millones de bancos privados y una intervención del Tesoro norteamericano en el mercado local para estabilizar el dólar y el riesgo país durante el proceso electoral.