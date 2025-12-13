La Legislatura porteña se prepara para un 2026 a pura rosca: el PRO obligado a negociar, la llave de LLA y el peso del PJ

Con la renovación del recinto, el peronismo será la primera minoría con 20 miembros y los libertarios le seguirán con 13. El oficialismo, relegado al tercero con 11 legisladores, deberá apelar a los violetas y a opositores dialoguistas para hacer avanzar la agenda del alcalde, Jorge Macri.

Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno y presidenta de la Legislatura porteña durante la sesión de jura de los nuevos miembros del Palacio.

La Legislatura porteña renovó la mitad de su composición para el período 2026-2027. El oficialismo PRO, en el bloque Vamos por Más (VxM) , quedó lejos del número mágico del quorum propio y, de igual manera que en los últimos dos años, deberá salir a buscar votos en la oposición para sostener la agenda legislativa del alcalde, Jorge Macri . El peronismo de Fuerza por Buenos Aires y La Libertad Avanza (LLA) intentarán marcarle la cancha.

El nuevo recinto quedó conformado por figuras de peso provenientes de la arena nacional y es reflejo de un cambio de época: lejos quedaron los tiempos de la mayoría automática del PRO. Desde 2024 a la fecha, la tropa amarilla se encuentra en un escenario de debilidad parlamentaria, profundizado por el resultado electoral de mayo que los mostró terceros, detrás del LLA y el PJ.

La principal bandera del partido es la exdiputada Silvia Lospennato, electa como presidenta del bloque oficialista en reemplazo de Darío Nieto. Deberá comandar los destinos de los proyectos impulsados por el Ejecutivo y por su bancada compuesta por once legisladores, terceros en representatividad: diez puros a los que se añade Facundo Del Gaiso de la Coalición Cívica, que pese a las críticas por el acuerdo PRO-LLA, continúa en el espacio.

El arribo de Lospennato al territorio porteño es toda una novedad. Hasta la semana pasada representó a la provincia de Buenos Aires en la Cámara baja del Congreso de la Nación. Desde allí empujó iniciativas como Ficha Limpia, por la cual llegó a abrir fuego con el Gobierno de Javier Milei, al que acusó de negociar con el kirchnerismo para evitar la sanción de la ley que busca prohibir la postulación de candidatos con sentencia en causas de corrupción.

La disputa abierta por Ficha Limpia, acrecentada durante la campaña electoral porteña, puso a la actual legisladora en el ojo de las críticas de los libertarios. Luego de las elecciones, retornó a sus funciones parlamentarias nacionales, pero mantuvo un alejamiento de la conducción del bloque del PRO, a cargo de Cristian Ritondo, quien junto a Diego Santilli y al propio Mauricio Macri, propició un acercamiento a LLA que derivó en el convenio electoral de octubre.

El PRO y la relación con La Libertad Avanza, clave en el escenario legislativo

En su primera experiencia en la Legislatura porteña sucederá a Nieto como espada negociadora del oficialismo. El exsecretario de Macri continuará en el bloque, pero con otro rol. Lospennato deberá recomponer las relaciones con los violetas, que estarán por encima en volumen de bancas, con trece representantes, y tendrán la llave para la aprobación de los proyectos.

Ocurre que para llegar a los 31 votos necesarios que requieren buena parte de las leyes que pasan por las comisiones, necesitarán del aporte -para nada despreciable- del bloque de LLA que continuará liderando Pilar Ramírez y que, finalmente, no tendrá a Manuel Adorni entre sus filas.

Desde el ecosistema violeta ya anticiparon que presionarán al oficialismo para que se discuta la ley Bases porteña, proyecto que propone una profundización de la reforma del Estado que lleva adelante Macri. "Es fundamental para descentralizar, desburocratizar y dar agilidad al Estado", dijo la legisladora al reclamarle a viva voz al jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, por su tratamiento.

20251209_144910 Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tw:PilarRamirezmpr

El otro punto por el que harán fuerza es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Aseguran que generará trabajo a través de un impulso a las Pymes. De acuerdo a cifras oficiales, Nación lleva aprobados unos ocho proyectos por más de u$s16.000 millones de dólares a través del vehículo del RIGI en diferentes provincias.

El Gobierno porteño tiene en agenda la discusión sobre la reforma del Estado. Es uno de los puntos de gestión sobre los que Macri insiste en las reuniones de gabinete, pero con una salvedad: en vez de replicar la motosierra mileista, utiliza la metáfora del bisturí. Ocurre que, a diferencia de Nación, el Estado local es superavitario y no requiere de mayores intervenciones, aunque, según afirmaron fuentes con despacho en Uspallata, preparan un plan de retiros voluntarios para abril.

La UCR y los partidos de centro, otra de las llaves para destrabar proyectos

Así las cosas, Lospennato tendrá que aceitar sus relaciones con el bloque de Ramírez, pero también deberá sostener el vínculo con otros espacios opositores que en el último tiempo acompañaron al oficialismo como Ciudadanos Unidos/UCR, que en el último tiempo logró incorporar modificaciones a proyectos clave como el Presupuesto y la creación del Servicio Penitenciario.

Desde el recambio, el radicalismo —que continuará conducido por Manuela Thourte— bajó su representación de ocho a cinco legisladores, dato que no solo afecta al propio bloque en su capacidad para pujar por iniciativas propias y por cambios a proyectos ajenos, sino que también golpea a VxM ya que contará con menos aportes de legisladores foráneos afines.

El macrismo también tendrá que salir a pescar votos en otras aguas. En el horizonte aparece Confianza y Desarrollo, el renombrado bloque que hasta la semana pasada se denominaba Volvamos Buenos Aires y que integra Horacio Rodríguez Larreta junto a otros seis miembros, entre los que se encuentran la exministra Graciela Ocaña y la exsenadora Guadalupe Tagliaferri, entre otros. Lo preside Emmanuel Ferrario, quien fuera Vicepresidente Primero del recinto durante la administración larretista.

VID-20251209-WA0066 Horacio Rodríguez Larreta asumió como legislador porteño. Ámbito Financiero

Para el 2026 el oficialismo podría garantizarse el tratamiento y la aprobación de proyectos si cuenta con el apoyo libertario, radical y del larretismo, aunque es esperable que se vea obligado a realizar concesiones, como la que tuvo que plasmar en el proyecto de Presupuesto para recibir el aval de la tropa comandada por Ramírez.

"Junto al Presidente del PRO Nacional Mauricio Macri y a nuestro Jefe de Gobierno Jorge Macri seguiremos trabajando cada día para defender los valores de la Libertad y la República, el orden y la seguridad ciudadana, la salud y la educación de calidad, el desarrollo de la iniciativa privada, la inversión pública y la innovación permanente porque entendemos la gestión pública como un servicio para mejorar la vida de cada ciudadano porteño", expresó Lospennato sobre el objetivo que perseguirá desde su banca.

El rol del peronismo en la nueva Legislatura

Del otro lado del recinto estará el peronismo. Claudia Neira continuará bajo la conducción de un bloque que pasó de 18 a 20 integrantes y que seguirá con la tutela de la Vicepresidencia Segunda, aunque el lugar de Matías Lammens lo ocupará Juan Pablo Modarelli producto de un acuerdo entre el sector de La Cámpora —que preside el PJ porteño a través de Mariano Recalde— y de Nuevo Espacio de Participación (NEP), el grupo que se referencia en Juan Manuel Olmos.

“Vamos a trabajar por el compromiso que asumimos con los porteños para darle respuestas a las demandas de las personas con discapacidad, los adultos mayores, las personas con problemas de salud mental y quienes no llegan a pagar el alquiler, porque son deudas que el Gobierno de la Ciudad decidió ignorar”, expresó Leandro Santoro, nuevo integrante del espacio.

Recientemente, en un gesto que muestra la voluntad de negociación con el oficialismo, Fuerza por Buenos Aires acompañó la renovación de Matías López como Vicepresidente Primero del recinto. Desde el justicialismo destacan su capacidad de diálogo y su voluntad para generar consensos. Pese al buen vínculo con el legislador del PRO, el bloque continuará en su rol de principal espacio opositor, pugnando por proyectos propios: en agenda sigue la ampliación de la exención de Ingresos Brutos a todos los monotributistas, el reclamo por obras en Vivienda, asistencia a discapacitados y adultos mayores, entre otros.

VID-20251209-WA0065 Leandro Santoro juró como nuevo legislador porteño hasta diciembre del 2029. Ámbito Financiero

Pese a las diferencias, el bloque justicialista mostró su capacidad de negociación para lograr juntar apoyo de otras fuerzas para lograr sacar leyes de importante calibre como la ampliación de la gratuidad del subte para jubilados, la condonación de deuda para vecinos del barrio Rodrigo Bueno, la exención del ABL al turismo durante el primer semestre de 2026 y el beneficio económico para instituciones de educación especial de gestión privada, entre otras decenas de iniciativas.

El peronismo también acompañó la sanción del proyecto penitenciario, resultante de un acuerdo multipartidario tras múltiples reuniones de comisión, muestra de la adaptabilidad de la fuerza a la hora de construir debate, tratar leyes y aportar votos para su aprobación. Todo sin dejar de lado los reclamos al Gobierno por las demoras en la reglamentación de algunas iniciativas que tuvieron luz verde en el parlamento.

Con menor volumen, en la Legislatura porteña también jugarán su propio partido los bloques del Frente de Izquierda (PTS y Partido Obrero, conducidos por Andrea Datri y Vanina Biasi) y los monobloques Republicanos Unidos, de Pablo Donati, y Transformación, de Eugenio Casielles. A la hora de los votos, todo aporte cuenta.

legislatura porteña jura de legisladores LegisCABA

Rosca y capacidad de veto

Pese a que con rosca y negociaciones el oficialismo estaría en condiciones de hacer avanzar la agenda de Macri, su disminuida posición en el recinto lo puede poner contra las cuerdas. El poder propio del bloque de Neira, sumado a la presión que pueden aplicar La Libertad Avanza y los opositores de centro les garantizarán la capacidad de veto contra cualquier iniciativa del Ejecutivo que vean con malos ojos.

Así las cosas, el oficialismo enfrentará un 2026 a pura rosca. El frente que se vislumbra para el próximo período legislativo requerirá de cintura política en todos los bloques, tanto en el macrismo como en las tribunas de libertarios, peronistas y opositores dialoguistas. Cada cual jugará su partido en pos de garantizar una armonía con su electorado, aunque ya sin el impacto político que deja un año electoral como el que llega a su fin.