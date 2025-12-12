Diputados: oficializaron la convocatoria a comisiones para tratar el Presupuesto 2026 + Seguir en









Son las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, que se constituirán el lunes para apurar el tratamiento de la "ley de leyes".

Bertie Benegas Lynch volvería a presidir la Comisión de Presupuesto en Diputados. Diputados

El oficialismo sigue dando pasos hacia adelante en su estrategia parlamentaria para sancionar su agenda de Gobierno en sesiones extraordinarias. Es por eso que a última hora del viernes oficializó la convocatoria para conformar las dos comisiones claves de Diputados que le permitirán concretar el primero de sus objetivos, y el más relevante para conservar cerca a sus aliados internos y externos: el Presupuesto 2026.

Este lunes 15 de diciembre a las 15, se conformará la Comisión de Legislación Penal, que conservaría como presidenta a la cordobesa Laura Rodríguez Machado (exPRO, actualmente en La Libertad Avanza). La inclusión de este espacio se debe al proyecto denominado "Presunción de Inocencia Fiscal", que actualiza los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones.

Ese mismo día pero a las 17, se constituirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por donde pasará el grueso del debate del Presupuesto 2026. Ese ámbito también contará con la renovación de Alberto "Bertie" Benegas Lynch (La Libertad Avanza) como presidente.

Laura Rodríguez Machado Comisión de Legislación Penal Laura Rodríguez Machado seguiría como titular de la Comisión de Legislación Penal. Mariano Fuchila La intención oficialista es apurar un dictamen para el martes o miércoles de la misma semana, que posibilite una sesión el jueves 18 de diciembre para que el Presupuesto 2026 obtenga media sanción. Ese mismo día, está fechada una movilización de la CGT a Plaza de Mayo. Considerando los feriados de las festividades de fin de año, el Senado tendría -en ese escenario optimista- cinco días hábiles para dictaminar y aprobar el proyecto.

Senado conforma comisiones Por su parte, la Cámara alta también estableció fechas de actividad para el período de sesiones extraordinarias. El martes 16 de diciembre a las 11, los presidentes de cada uno de los bloques se reunirán en un plenario de Labor Parlamentaria para definir distribución de representantes en las comisiones.

El pasado miércoles, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, convocó a la conformación de las comisiones vinculadas a las prioridades del oficialismo en ese recinto: Presupuesto y Hacienda; Trabajo y Previsión; Minería y Combustibles; y Justicia y Asuntos Penales. Se tratarían, además de la reforma laboral, la modificación del Código Penal y de la ley de Glaciares, aunque estas dos últimas con menor prioridad y a partir de febrero. Con el objetivo de avanzar en el dictamen de la reforma laboral, el proyecto más controversial del Gobierno, la comisión de Trabajo -que estaría presidida por Patricia Bullrich- se reunirá el miércoles y jueves de la próxima semana.