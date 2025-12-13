Reforma laboral: la CGT denuncia que la propuesta tiene una "redacción maliciosa" y exige una mesa de diálogo

El dirigente Cristian jerónimo pidió una mesa de negociación con empresarios y el Gobierno. En esa línea, defendió la industria nacional y denunció el cierre de pymes.

La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a oponerse a la reforma laboral del Ejecutivo, tas convocar a marchar el próximo 18 de diciembre . El dirigente Cristian Jerónimo denunció que el proyecto tiene una "redacción maliciosa" y remarcó la necesidad de establecer mesa de diálogo entre el Gobierno y las partes , ya que de lo contrario se busca aprobar "proyectos unilaterales" y "sin impacto real".

A su vez, subrayó que "hay puntos y flexibilizaciones que le quita todo tipo de protección a los trabajadores" y exigió: " Apelamos a la responsabilidad institucional de Gobierno a que llame a una mesa de negociación. Nunca existió eso, nunca quiso dialogar con las contrapartes naturales que son el sector empresario y el sindical" .

Así, Jerónimo apuntó a que sin negociación se busca aprobar " proyectos unilaterales y por imposición , que a la hora de la verdad no tiene ningún impacto real en la economía del mundo del trabajo".

El dirigente recordó el caso de la ley Bases y enumeró una serie de cambios con cuatro modificaciones laborales: "La extensión del período de prueba, el fondo de cese, la quita de las multas y la figura del trabajador independiente. No generaron un solo puesto de trabajo , por el contrario se perdieron 276.000 y cerraron 20.000 pymes".

Al ser consultado sobre si consideran que existen elementos que deben ser actualizados en materia laboral, desde la CGT "lo creen fervientemente". No obstante, recalcó los convenios colectivos de trabajo y recordó el caso del sector automotriz y el petrolero.



"Cuando se sientan las partes y existe una necesidad específica se ponen de acuerdo. ¿Qué mejor que los empresarios como los representantes de los trabajadores, que son los que conocen cada actividad?", reflexionó.



En esa línea, recalcó que la central sindical está dispuesta a modificaciones pero "queremos que se construya en diálogo". Así, subrayó dos aspectos a resolver: "Tenemos que pensar cómo incorporar al 45% de los trabajadores que están en la informalidad y necesitamos que la economía real deje de estar en recesión".



En defensa de la industria nacional, Jerónimo pidió que "las empresas puedan volver a producir": "La apertura indiscriminada de importaciones está destruyendo nuestra matriz productiva. La UE y EEUU le acaban de poner un impuesto al los productos de China y nosotros le abrimos la puerta para que nos rompa todas las pymes".

Por último, apuntó a que "hay que conocer cómo funciona el mundo del trabajo" ya que "no todos los sectores funcionan de la misma manera": "El mundo del trabajo cambió como lo conocíamos, es mucho más dinámico. Y estamos dispuestos a dar esa discusión".

La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este jueves al mediodía con la presencia de su consejo directivo con el objetivo de fijar una postura unificada frente a la reforma laboral que el Gobierno incluyó en el paquete de sesiones extraordinarias. La cita fue formalizada por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, quienes llamaron a la dirigencia a concentrarse en la sede histórica de Azopardo para discutir el avance oficial.

En respuesta - y tras la reunión - la central sindical convocó una movilización para el próximo jueves 18 de diciembre a las 15 con epicentro en Plaza de Mayo - que coincidirá con el debate del Presupuesto en la Cámara de Diputados - y repercusiones en todo el país. La protesta estará centrada en el rechazo al proyecto de reforma laboral que comenzó a tratar la Cámara Alta.