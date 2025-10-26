SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

26 de octubre 2025 - 19:01

Resultados elecciones 2025: así queda el mapa provincia por provincia

La Libertad Avanza, el peronismo y las fuerzas provinciales redefinen el mapa de distribución del Congreso de la Nación. El mapa de Argentina se pinta de nuevos colores, mostrando un escenario de alta heterogeneidad política.

Elecciones 2025 resultados provincia por provincia.

Elecciones 2025 resultados provincia por provincia.

