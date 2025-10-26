Embed
26 de octubre 2025 - 19:01
Resultados elecciones 2025: así queda el mapa provincia por provincia
La Libertad Avanza, el peronismo y las fuerzas provinciales redefinen el mapa de distribución del Congreso de la Nación. El mapa de Argentina se pinta de nuevos colores, mostrando un escenario de alta heterogeneidad política.
-
Elecciones 2025: cómo fueron los comicios en España e Italia y el regreso del voto por correo
-
Habló Karina Milei desde el Hotel Libertador: "Estamos muy contentos"
Dejá tu comentario