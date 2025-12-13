La hija de María Corina Machado expresó el temor por su vuelta y la escalada del conflicto político en Venezuela

Ana Corina Sosa, quie recibió el Premio Nobel de la Paz por su madre, se expresó respecto al peligro que corre la referente opositora de Nicolás Maduro. Ambas se reencontraron luego de dos años sin verse.

La hija de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado , Ana Corina Sosa , alertó públicamente sobre los riesgos que implicó la decisión de su madre de regresar a Venezuela para continuar con su actividad política , en un contexto marcado por amenazas constantes y persecución .

El reencuentro entre madre e hija ocurrió en Oslo , luego de dos años sin verse, en el marco de la entrega del Premio Nobel de la Paz , que Machado no pudo recibir personalmente debido a la situación política en su país. El abrazo estuvo atravesado por la emoción , pero también por una profunda inquietud frente al futuro inmediato.

“Tienen que entender que su regreso en estas condiciones es un riesgo y sé que mi mamá corre peligro”, expresó Sosa tras el encuentro, en declaraciones que reflejaron la gravedad del escenario que enfrenta la líder opositora al volver a Venezuela.

A pesar del temor, Ana Corina Sosa sostuvo que la determinación de María Corina Machado respondió a una convicción política que excedió el ámbito familiar. “Sé que la misión que ella lleva es más grande que nosotros en este momento . Lo hace por nuestro futuro, para que podamos volver a estar en Venezuela y finalmente en paz, libertad y como familia”, afirmó.

La hija de la dirigente explicó que esa certeza permitió atravesar un nuevo período de distancia, aun cuando el costo emocional resultó alto . En ese sentido, recordó que el exilio forzado y las amenazas no fueron una excepción dentro del drama venezolano.

“Hay millones de venezolanos que llevan más de diez años sin ver a sus familiares. Muchos ni siquiera saben si están vivos, si están presos o desaparecidos. El sufrimiento del pueblo venezolano es muy real”, advirtió.

El exilio y la decisión de la opositora

Durante la entrevista, Sosa reconoció la contradicción que atravesó frente a la decisión de su madre. “Por un lado no quiero que se vaya. Quisiera abrazarla, esconderla y que se quede, vivir una vida normal como familia”, confesó. Sin embargo, dejó en claro que esa posibilidad nunca estuvo sobre la mesa.

“Sabemos que su corazón, su misión y su meta están en Venezuela. Ella ha sido muy clara: va a volver. Su trabajo no ha terminado”, sostuvo, reafirmando la voluntad política de Machado pese a los riesgos.

Para cerrar, dejó un mensaje con alcance regional: “La libertad es algo por lo que se lucha todos los días. No se puede dar por sentado. Ojalá la lucha que estamos llevando adelante en Venezuela sea un ejemplo para el mundo”.

Nicolás Maduro redobló los ataques y apuntó contra Javier Milei

En paralelo, el presidente venezolano Nicolás Maduro reaccionó con dureza a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y cuestionó al presidente argentino Javier Milei por su respaldo a la dirigente opositora.

"Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de (José) Mulino se sumaron y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en protesta por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz", lanzó Maduro durante un acto en Caracas por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

ssstwitter.com_1765372612078 Las palabras de la hija de María Corina Machado al recibir el premio Nobel de la Paz. Premio Nobel

En el mismo discurso, el mandatario venezolano renovó sus críticas contra Donald Trump y rechazó la ofensiva estadounidense contra el narcotráfico, tras la incautación de un buque petrolero frente a las costas venezolanas. “Venezuela rechaza la crazy war”, afirmó, en alusión a la escalada militar impulsada por Washington.

“Aplaudo al pueblo de Oslo. Las imágenes de hoy son impactantes en las calles. A diez grados bajo cero, ahí están miles de personas en las calles. Los pueblos del mundo nos están observando y apoyan a Venezuela”, sostuvo, al referirse a la movilización de militantes de izquierda que se manifestaron contra la entrega del Nobel.

Nicolás Maduro también enfrenta conflictos internos y prohibió el ingreso de C5N a Venezuela

Mientras creció la tensión internacional, el gobierno de Nicolás Maduro profundizó el conflicto interno y avanzó con un nuevo episodio de censura. El régimen prohibió el ingreso a Venezuela de un equipo periodístico de C5N que viajó para cubrir la crisis política y el enfrentamiento con Estados Unidos.

Los periodistas Adrián Salonia, Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís fueron detenidos apenas aterrizaron en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas durante la madrugada. Según relató Salonia, efectivos de Migraciones retuvieron al equipo, revisaron su documentación, tomaron fotografías y registraron todo el material periodístico.

Tras más de dos horas de espera, las autoridades comunicaron que no autorizaron el ingreso al país. Los periodistas fueron conducidos nuevamente al avión y expulsados sin explicación oficial, con destino a Bolivia, antes de poder regresar a Buenos Aires.

El episodio reforzó las denuncias sobre el deterioro de las libertades civiles en Venezuela, en un contexto de creciente presión política, aislamiento internacional y un escenario que, para la oposición, volvió cada vez más riesgoso cualquier intento de disputa democrática.