Un relevamiento nacional de CEOP Latam en exclusiva para Ámbito, realizado tras las elecciones en Brasil, mostró que la mayoría de la sociedad respalda la intervención estatal en la economía. Además, el 66,5% apoya el desarrollo de la industria nacional y el 58,7% considera que el ajuste de Javier Milei fue excesivo o que no debería haberse realizado.

El 77% de los argentinos quiere un Estado activo y pone en duda el avance cultural de la derecha.

El avance electoral de la derecha en América Latina no necesariamente se traduce en un cambio cultural en la sociedad. Esa es una de las principales conclusiones de una encuesta exclusiva de CEOP Latam para Ámbito , que analizó en qué medida influyeron las ideas de la libertad que promueve el presidente Javier Milei : el 77% de los argentinos considera que el Estado debe ser el principal responsable de garantizar el bienestar de la población y el 76,5% reclama una intervención activa en la economía.

El relevamiento, realizado entre el 4 y el 6 de octubre sobre una muestra de 1.702 personas, tomó como punto de partida el resultado electoral en Brasil y el interrogante sobre si el avance de la derecha responde a una transformación profunda de las ideas de la sociedad o a una dinámica electoral. Según el informe, en la Argentina, el avance de la derecha es más electoral que cultural : las posiciones favorables a una mayor presencia estatal siguen siendo mayoritarias, incluso frente a medidas concretas de la gestión libertaria.

En ese sentido, el 66,5% de los encuestados consideró que el Estado debería impulsar el desarrollo de la industria nacional, frente al 30,9% que se inclinó por fomentar la libre competencia con productos importados. Además, el 58,7% cuestionó el ajuste económico del Gobierno, al considerar que fue excesivo o que no debería haberse realizado.

Los resultados muestran que, aunque Milei llegó al Gobierno con un programa de reducción del Estado y desregulación económica, una parte mayoritaria de la sociedad mantiene posiciones contrarias a varios de los principales lineamientos de su gestión. Sin embargo, el respaldo a una reducción generalizada de impuestos y la aceptación de que era necesario realizar algún ajuste marcan matices en esa tendencia.

La encuesta de CEOP Latam identificó una diferencia marcada entre las posiciones que predominan en la sociedad argentina y las ideas que promueve el oficialismo. En las dos preguntas generales sobre el papel del Estado, el respaldo a una mayor presencia estatal superó el 75%.

En concreto, el 52,7% se manifestó muy de acuerdo con que el Estado debe ser el principal responsable de asegurar el bienestar de la gente y otro 24,2% dijo estar algo de acuerdo. En conjunto, el apoyo alcanzó el 77%, frente al 22% que expresó algún grado de desacuerdo.

Una tendencia similar apareció al consultar por la intervención estatal en la economía: el 55,3% consideró que debe ser muy activa y el 21,2% que debe ser algo activa. Solo el 8,7% sostuvo que el Estado no debe intervenir, mientras que el 13,9% pidió una participación poco activa.

La mayoría de la sociedad respalda la intervención estatal en la economía. Además, el 66,5% apoya el desarrollo de la industria nacional y el 58,7% considera que el ajuste de Javier Milei fue excesivo o que no debería haberse realizado.

El relevamiento también mostró diferencias entre los bloques políticos. Entre los encuestados identificados con la oposición, el 96,7% respaldó la responsabilidad estatal sobre el bienestar y el 97,4% apoyó una intervención activa en la economía.

En cambio, dentro del bloque oficialista, esos porcentajes descendieron al 44% y al 41,6%, respectivamente. De esta manera, más de cuatro de cada diez encuestados del espacio oficialista también respaldan un Estado con un papel activo, una señal de que las posiciones libertarias no son mayoritarias ni siquiera dentro de ese segmento.

Industria nacional y ajuste: las medidas del Gobierno, bajo la lupa

Cuando las preguntas pasan de los principios generales a las medidas económicas concretas, la ventaja de las posiciones favorables a una mayor presencia estatal se reduce, aunque se mantiene.

El desarrollo de la industria nacional es uno de los puntos en los que esa preferencia se hace más evidente. El 66,5% de los encuestados consideró que el Estado debería ayudar a impulsar la producción local, mientras que el 30,9% eligió la libre competencia con productos importados.

La diferencia también aparece al evaluar el ajuste fiscal del Gobierno. El 31,9% sostuvo que no debería haberse realizado y el 26,9% consideró que, aunque inicialmente podía justificarse, terminó siendo excesivo. En conjunto, el 58,7% cuestionó la magnitud del ajuste o su implementación.

En la vereda opuesta, el 25,4% afirmó que debería profundizarse y el 14,5% consideró que ya era suficiente. Ambas posiciones suman el 39,9%.

No obstante, el informe señaló que el 66,8% acepta que algún ajuste era necesario. Entre quienes comparten esa premisa, seis de cada diez consideran que las medidas implementadas fueron excesivas. El dato refleja una diferencia entre aceptar la necesidad de ordenar las cuentas públicas y respaldar la forma en que el Gobierno lleva adelante ese proceso.

La segmentación política vuelve a mostrar una brecha pronunciada: el 93,2% del bloque opositor cuestiona o rechaza el ajuste, frente al 2,8% del oficialista. Entre los independientes, ese porcentaje alcanza el 35,3%.

Impuestos: la discusión que divide a los argentinos

La política tributaria aparece como el punto de mayor equilibrio entre las posiciones relevadas. Consultados sobre qué debería ocurrir con los impuestos, el 50,4% respondió que los sectores de mayores ingresos deberían pagar más, mientras que el 48,2% se inclinó por una reducción impositiva para todos.

La diferencia de apenas dos puntos porcentuales convierte a los impuestos en la única de las cinco discusiones analizadas en la que las dos posiciones quedan prácticamente empatadas. Se trata del punto de mayor cercanía entre las preferencias relevadas y de la principal excepción a la ventaja que muestran las posturas favorables a una mayor intervención estatal en las otras preguntas.

Sin embargo, también en este caso las respuestas varían según la identificación política. El 79% del bloque opositor prefirió que los sectores más ricos paguen más impuestos, una postura que compartió el 23,3% de los independientes. Entre los encuestados del oficialismo, esa opción reunió apenas el 5,5%.

El resultado muestra que la discusión impositiva está mucho más dividida que las vinculadas con el bienestar social, la intervención económica o el desarrollo industrial. En este punto, las ideas de la libertad encuentran su mayor nivel de aceptación relativa, aunque no consiguen imponerse.

El avance electoral de la derecha y su límite cultural

En las cinco discusiones analizadas, las posiciones favorables a una mayor presencia estatal se impusieron sobre las asociadas con las ideas de la libertad, aunque la distancia varió según el tema. La diferencia llegó a 55 puntos porcentuales en la responsabilidad del Estado sobre el bienestar, a 54 puntos en la intervención económica, a 36 puntos en el desarrollo industrial y a 19 puntos en el ajuste. En materia impositiva, se redujo a apenas dos puntos.

A partir de estos resultados, CEOP Latam concluyó que el avance de la derecha en la Argentina es más electoral que cultural. El informe plantea que la polarización y el desgaste de los gobiernos anteriores pueden explicar victorias en las urnas, pero no necesariamente implican que la sociedad haya adoptado mayoritariamente el programa económico de Milei.

El estudio también destaca las diferencias entre los bloques políticos. Mientras que las posiciones opositoras muestran un respaldo amplio y consistente a la intervención estatal, entre los encuestados oficialistas existe una mayor dispersión de opiniones. El respaldo al Estado como garante del bienestar y como actor económico activo también aparece entre una parte importante de quienes se identifican con el Gobierno.

De esta manera, la encuesta pone en discusión la idea de que el crecimiento electoral de las derechas en la región sea equivalente a una transformación profunda de las preferencias sociales. Milei logró acceder al poder y avanzar con su programa de reformas, pero, según el relevamiento, las ideas de la libertad todavía no se convirtieron en un sentido común mayoritario entre los argentinos.

La encuesta fue realizada por CEOP Latam entre el 4 y el 6 de octubre de 2026, mediante encuestas online a una muestra nacional estratificada de 1.702 personas mayores de 16 años. El estudio informó un margen de error de ±2,38 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.