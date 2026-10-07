Javier Milei volvió a calificar de "ladrón" a Lula da Silva y reavivó la tensión con Brasil a semanas del balotaje

El Presidente publicó un posteo en Instagram con un fuerte descalificativo hacia el mandatario brasileño. En julio, durante su viaje a San Pablo, lo definió como "presidiario" y "corrupto", lo que derivó en una crisis diplomática.

El presidente Javier Milei volvió a tensionar la relación con Brasil al llamar “ladrón” a su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva . El fuerte descalificativo del libertario hacia el líder del Partido de los Trabajadores se da en el marco de su apoyo a Flávio Bolsonario de cara al balotaje del 25 de octubre.

El mandatario argentino reposteó una publicación del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos, en el que aparece una foto de Lula con un micrófono y abajo una frase de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización: "Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción".

Milei se sumó a la denuncia de la organización liberal. Tomó el posteo y escribió en letras mayúsculas la frase "Lula ladrón" y lo replicó en sus historias de Instagram.

La publicación fue realizada en plena campaña para la segunda vuelta que tendrá lugar en la última semana de este mes. En la primera compulsa electoral del domingo 4, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, sacó el 47,15% de los votos y Lula, que busca la reelección, el 45,02%. Al no superar el 50%, los dos competirán en una segunda vuelta.

No es la primera vez que el libertario se refiere en esos términos al presidente de Brasi. En julio, durante su estadía en San Pablo, también calificó a Lula de "ladrón". También lo definió como "presidiario" y "totalitario" .

Lula no fue el único apuntado en las palabras del mandatario argentino. En uno de los pasajes más duros de su alocución, Milei también criticó al juez Alexandre de Moraes, quién endureció las restricciones de la prisión domiciliaria que cumple Jair Bolsonaro: "Para colmo, la basura calva no me permitió ver a mi amigo, injustamente encarcelado", sostuvo.

Las declaraciones generaron una respuesta del Gobierno de Brasil, que llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires. Días después, el Presidente repitió las acusaciones en una entrevista en la que afirmó que Lula es “un ladrón” y “un corrupto”. Además, aseguró que su libertad se debió a "una falla en el procedimiento” y no porque fuera inocente.

Lula fue condenado por corrupción en la causa Lava Jato y estuvo 580 días en prisión entre 2018 y 2021. En aquel año, el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas al considerar que el tribunal de Curitiba que lo juzgó no tenía competencia. También declaró parcial al exjuez Sergio Moro. Tras recuperar su libertad y los derechos políticos, en 2022 ganó las elecciones y volvió a la Presidencia.

La próxima semana, Milei viajará a Estados Unidos para asistir al evento Hispanic Heritage Gala. El encuentro se llevará a cabo el 14 de octubre en Washington. Allí también estará presente Eduardo Bolsonaro, exdiputado y hermano de Flávio.