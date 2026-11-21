Se acelera el clima electoral en las provincias. En medio de los anuncios de desdoblamientos, la oposición en Córdoba comienza a tomar posiciones de cara al 2027 y dos dirigentes que antagonizan con el gobernador Martín Llaryora hicieron explícito el llamado a una lista de unidad que reúna a cívicos, libertarios y radicales.

El video difundido por las redes oficiales de Luis Juez mostraban al senador junto a Gabriel Bornoroni , presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza. "Rodrigo, mirá con quién estoy", dice a bordo de un Fiat 600. "Vamos, vamos a ganar la provincia de Córdoba . Hace falta un copiloto más", añadía Bornoroni. "Hay lugar para uno más, en el 600 entran tres", remató Juez.

El video se lanza en medio del momento de mayor polarización que sostiene el gobernador Martín Llaryora con Casa Rosada, lo que repercutió con rechazos en la Cámara de Diputados y con ausencias claves que provocaron que se caiga la última sesión por falta de quorum . En simultáneo, la gestión local analiza despegar su calendario electoral del nacional, y trasciende la posibilidad de que se establezca como fecha el 28 de marzo.

En una encuesta de septiembre realizadas por la consultora Opiniones y Tendencias, se mostraba a Rodrigo de Loredo con el dirigente no peronista con mayor imagen positiva, con 11,4% , por encima incluso del exgobernador Juan Schiaretti (10,8%), aunque detrás de Natalia de la Sota (14,4%).

Rodrigo de Loredo reunió este martes 17, por la tarde, a unos 70 intendentes y legisladores de la UCR en un salón de la capital cordobesa. El encuentro fue a puertas cerradas y tuvo el propósito de mostrar que la estructura territorial del radicalismo sigue respaldando su candidatura a gobernador y avisar a La Libertad Avanza que una alianza opositora en Córdoba no se arma sin ellos y mucho menos contra ellos.

El encuentro fue organizado junto a Matías Gvozdenovich, presidente del comité provincial y uno de sus alfiles más leales. Estuvieron también Mauricio Jaimes, Alejandra Ferrero, Inés Contrera, Miguel Nicolás y un grupo de legisladores departamentales. También estuvo Leopoldo Grumstrup, intendente de Pilar, a quien los libertarios ya habían presentado como una incorporación propia. El jefe comunal se sentó en la mesa radical y sostuvo que sigue afiliado a la UCR y que participa de la coordinación de la alianza.

La convocatoria fue también una respuesta directa al plenario que el diputado nacional libertario Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez (Frente Cívico) encabezaron a principios de mes en La Falda. Allí se mostraron libertarios, el Frente Cívico, el PRO de Oscar Tamis y Primero la Gente, con el objetivo de llevar al territorio el entendimiento provincial. El radicalismo no estuvo en la mesa y De Loredo no recibió invitación, según trascendió. Para un dirigente que en 2023 estuvo a pocos puntos de la gobernación y que considera que conserva un capital electoral propio, quedar afuera fue interpretado como un desaire y fue leído como una advertencia.

En la cumbre que encabezó De Loredo la respuesta boina blanca fue directa porque se señaló que si no hay un acuerdo provincial que respete los territorios, los intendentes radicales se concentrarán en sus propias reelecciones y dejarán de empujar el proyecto de Javier Milei en sus distritos. Es decir, la estructura que garantiza fiscales, movilización y votos en el interior profundo no saldría a pedir el voto para quien les manda competidores en sus propios territorios. Para un oficialismo nacional que necesita a Córdoba como bastión para 2027, la señal de alerta no es menor.