Reforma política, debut de Diego Santilli y Presupuesto 2027: los ejes de una semana decisiva en el Congreso Por Déborah de Urieta + Agregar ámbito en









Culmina el período de sesiones ordinarias y ambas Cámaras prometen actividad. El Senado sesiona para tratar la reforma política y recibir a Diego Santilli. En tanto, Diputados apunta a aprobar el Presupuesto 2027 y ver si retoma la sesión por Malvinas y Banco Central tras el cortocircuito con los aliados.

El período de sesiones ordinarias culmina el 30 de noviembre. PRESIDENCIA DE LA NACION

La última semana del período de sesiones ordinarias promete mucha actividad en el Congreso. Se esperan dos sesiones en el Senado con la visita de Diego Santilli y la reforma política como protagonistas, y de mínima, una en la Cámara de Diputados, con el Presupuesto 2027 como prioridad. Además, Martín Menem se las ingenia para recomponer el vínculo con los aliados tras el fracaso del último miércoles, cuando no logró reunir el quorum para avanzar con la ley Malvinas y la Carta Orgánica del Banco Central.

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Si bien el Gobierno de Javier Milei ya anunció que convocará a sesiones extraordinarias, se viene una semana intensa en el Congreso. En la cámara que conduce Victoria Villarruel se espera la celebración de dos sesiones al hilo. La primera será el miércoles a las 15, para recibir a Diego Santilli, quien por primera vez dará un informe de gestión ante el Congreso en calidad de jefe de Gabinete. “El Colo” recibió más de 1500 preguntas por parte de los legisladores, por lo que se espera una jornada extensa.

El Senado celebraría dos sesiones en la última semana del período de sesiones ordinarias. Al día siguiente -el jueves- la Cámara alta volverá a abrir las puertas del recinto para avanzar con la reforma política que se dictaminó el último miércoles. Se trata del proyecto que suspende las PASO en las elecciones presidenciales del 2027. Además, la iniciativa incluye Ficha Limpia, elimina la veda electoral y reduce al 50% los espacios cedidos de publicidad. La iniciativa, cuyo dictamen sumó las firmas de tres radicales y dos senadores de Provincias Unidas, se aprobaría y sería girada a Diputados para su sanción definitiva. De acuerdo a los cálculos libertarios, el texto cosecharía unas 40 adhesiones.

Además, el miércoles, en la previa a la visita de Santilli, en un plenario de comisiones se abordarán los proyectos que buscan prevenir la ludopatía y regular los portales de apuestas online. Así se resolvió en la última sesión, luego de que el peronismo intentara, sin éxito, tratar "sobre tablas" la media sanción de la Cámara de Diputados, que este 30 de noviembre pierde estado parlamentario. La contrapropuesta que hizo la UCR, aliada de los libertarios, y que fue avalada en el recinto, es que el tema se trate en la sesión prevista para este jueves, previo debate en comisión.

El desafío de Martín Menem Del otro lado del Palacio, Martín Menem tiene una semana desafiante por delante. Es que, por un lado, el presidente de la Cámara de Diputados deberá recomponer la relación con los integrantes de Provincias Unidas que la semana pasada le vaciaron el recinto y dejaron sin quorum la sesión que incluía Malvinas y la nueva carta orgánica del Banco Central en su temario.

En concreto, los diputados que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) , “le soltaron la mano” a Menem porque el oficialismo no acelera el nuevo régimen de Biocombustibles, que ya fue aprobado en el Senado y que beneficiaría a los distritos de ambos mandatarios. Entre los detractores a la ley se encuentran los diputados del PRO de Buenos Aires, con Cristian Ritondo a la cabeza, ya que consideran que la iniciativa podría perjudicar a las pymes de esa provincia. De mínima, Menem apunta a darle media sanción al Presupuesto 2027. Diputados Pero además, Provincias Unidas pelea para sí la cuarta silla de representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Tal cual lo establece la ley, al bloque con mayor cantidad de Diputados le corresponden dos lugares; y los otros dos lugares se reparten entre el segundo y tercer bloque más numeroso. El argumento que da Ritondo para hacerse de esa silla es que el interbloque Fuerza del Cambio –que además del PRO integran el MID, la UCR y Adelante Buenos Aires– lo supera en número de bancas. Pero la ley habla de “bloques”, no “interbloques”. Como sea, en ambas rencillas, Menem se inclinó por el PRO, y el quorum voló por los aires. "Encima que no nos dan, nos quitan", se quejaron desde Provincias Unidas. Por esto mismo, el presidente de la Cámara deberá limar asperezas con los cordobeses y santafesinos, si quiere sesionar esta semana y, finalmente, aprobar ambas leyes que quedaron pendientes. "Vamos a ver cómo se configura la relación con los aliados”, dijero fuentes libertarias. Así y todo, el foco de Menem está puesto en la otra sesión que estaba prevista para esta semana, para aprobar y girar al Senado el Presupuesto 2027. “Se necesita sí o sí”, dijeron en el entorno del diputado. Así las cosas, se esperan días de conversaciones y negociaciones para apaciguar las aguas y lograr que los proyectos lleguen a buen puerto antes de que culmine el año parlamentario.