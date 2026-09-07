El director de la Casa Argentina en París habló de la polémica y dijo querer "liberarla de la ideología woke"

Santiago Muzio, designado por el gobierno de Javier Milei, respondió a las críticas por su gestión, explicó su negativa a adherir a la Carta de Valores de la Cité Universitaire y defendió el alquiler de espacios para reuniones.

El director de la Casa Argentina en París, Santiago Muzio, respondió a los cuestionamientos sobre su gestión y aseguró que busca “liberar” a la residencia universitaria de “las garras de la extrema izquierda y de la ideología woke”.

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Muzio, abogado franco-argentino y designado por el gobierno de Javier Milei en 2024, fue cuestionado por el retiro de placas en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura, la expulsión de residentes y el alquiler de espacios para reuniones vinculadas con sectores de extrema derecha.

Las declaraciones fueron realizadas al diario conservador francés Le Journal du Dimanche (JDD) y se conocieron luego de que el Ayuntamiento de París solicitara a la Cancillería francesa una investigación sobre su gestión al frente de la institución.

“Quiero liberar este lugar de las garras de la extrema izquierda y de la ideología woke”, afirmó Muzio. “Quiero que este lugar vuelva a ser lo que fue originalmente: una institución que reciba a estudiantes que vienen a estudiar y que promueva a la Argentina, sobre todo en el ámbito cultural”, agregó.

La expresión inglesa “woke” es utilizada con frecuencia por sectores conservadores como una etiqueta peyorativa para cuestionar políticas progresistas.

La negativa a firmar la Carta de Valores

La Casa de Argentina es dirigda por Muzio desde 2024.

La Casa Argentina funciona dentro de la Cité Internationale Universitaire de París, un campus que alberga cada año a unos 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 nacionalidades. La residencia fue inaugurada en 1928, depende directamente del Ministerio de Capital Humano argentino y cuenta con autonomía respecto de las autoridades de la Cité Universitaire.

Desde que Muzio asumió la dirección en 2024, su gestión recibió distintos cuestionamientos. Uno de los episodios ocurrió a principios de este año, cuando durante obras de remodelación fueron retiradas dos placas en homenaje a las víctimas de la última dictadura argentina.

La decisión generó el rechazo de residentes y organizaciones de derechos humanos. Posteriormente, un grupo de escritores, intelectuales y académicos argentinos reclamó la restitución de las placas.

Muzio también explicó su negativa a firmar la Carta de Valores de la Cité Universitaire, que establece principios de igualdad y no discriminación, entre otros motivos, por género y orientación sexual.

“Simplemente sigo la línea del gobierno argentino, que reconoce la existencia de dos sexos: masculino y femenino”, sostuvo. La Carta de Valores, disponible en el sitio web de la Cité U, plantea la “igualdad y la no discriminación” por motivos “de género, de orientación sexual”.

Infraestructura, finanzas y alquiler de espacios

Santiago Muzio, director de la Casa de Argentina.

El director también respondió a los cuestionamientos vinculados con la situación de la residencia y aseguró que, cuando asumió, encontró serios problemas de infraestructura.

“A nuestra llegada, las instalaciones estaban en tan mal estado que tuvimos que contratar a un agente judicial para documentar la situación”, afirmó. Entre las deficiencias mencionó problemas de seguridad contra incendios, pérdidas de agua y fallas en el sistema de calefacción.

Sobre las reuniones vinculadas con sectores de extrema derecha realizadas en la Casa Argentina, Muzio defendió el alquiler de los espacios y lo vinculó con su objetivo de ordenar las cuentas de la institución.

En ese sentido, habló de un “reorganizamiento drástico de las finanzas” y mencionó entre las medidas adoptadas “el alquiler de los espacios de recepción para volver al equilibrio financiero”.

También aseguró que busca una “restauración del prestigio” de la institución y sostuvo que logró “restablecer el orden y la disciplina para garantizar el descanso y la seguridad de todos los estudiantes”.

Consultado sobre los cuestionamientos a su gestión, Muzio los atribuyó a “una minoría de activistas” que, según afirmó, “intenta imponer su voluntad a costa de un pueblo que históricamente ha elegido la libertad”.

“Agradezco al Presidente su confianza y determinación. Mi lealtad hacia él es inquebrantable”, concluyó.

La controversia también llegó a las autoridades francesas. El 30 de julio, el Ayuntamiento de París pidió una “investigación” sobre su gestión al canciller francés, Jean-Noël Barrot, quien el martes pasado señaló que mantienen “conversaciones en curso con las autoridades argentinas”.

Las declaraciones de Muzio se conocieron en la previa de una visita de Milei a París a finales de septiembre, en el marco de la próxima Argentina Week.