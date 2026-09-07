Irán prepara una nueva zona restringida en el Golfo y endurece el control sobre el estrecho de Ormuz

Teherán anticipó nuevas medidas sobre el corredor energético mientras el tráfico de buques cae a su nivel más bajo desde mayo.

Irán anunció nuevas restricciones marítimas mientras continúa la disputa con Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz.

Irán anunció que establecerá en los próximos días una nueva zona restringida en el Golfo y presentará mapas de un corredor marítimo alternativo en el estrecho de Ormuz. La decisión llega después de nuevos ataques contra buques y mientras el conflicto con Estados Unidos vuelve a afectar el tránsito energético internacional.

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El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai , informó que la nueva zona comenzará en el punto donde se inicia el bloqueo estadounidense y se extenderá hacia distintas áreas del Golfo.

El funcionario realizó el anuncio el domingo durante una entrevista con la televisión estatal iraní, aunque brindó pocos detalles sobre el alcance concreto de la medida. Sí anticipó que cualquier embarcación que ingrese en el área será incorporada a una lista de sanciones.

Al mismo tiempo, Rezai señaló que Irán y Omán acordaron nuevos mapas para establecer un corredor internacional de navegación a través del estrecho de Ormuz. Según explicó, las rutas atraviesan aguas iraníes y omaníes y estarán bajo gestión de Irán.

“Los mapas de un nuevo corredor internacional que se encuentra en aguas iraníes y omaníes y que Irán gestionará han sido acordados y deberían firmarse en los próximos días”, dijo.

¿Qué condiciones pone Irán para mantener abierto el estrecho de Ormuz?

La definición sobre el nuevo corredor se produce en un momento de máxima tensión alrededor del estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el transporte mundial de energía y que permanece prácticamente cerrada al tráfico de buques cisterna.

Rezai condicionó la reapertura plena del paso a un cambio en la postura estadounidense: “Solo nos comprometeremos a que el estrecho de Ormuz permanezca abierto cuando ellos (los estadounidenses) cesen el sabotaje, las amenazas y los ataques contra Irán”, añadió.

El anuncio ocurre seis meses después de que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán desencadenaran la guerra. El conflicto permanece estancado y el acuerdo preliminar de alto el fuego alcanzado en junio se desmoronó, mientras los esfuerzos diplomáticos para reactivar las negociaciones registraron pocos avances.

Después de una pausa durante gran parte de agosto, los ataques volvieron a intensificarse. El sábado, Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes, según informó el Comando Central estadounidense, incluido uno frente a la isla de Kharg, principal centro de exportación de crudo iraní.

¿Cómo impactó la guerra en el tránsito por Ormuz?

La escalada también repercutió sobre el tráfico marítimo y los precios del petróleo. Según datos de transporte publicados el lunes, durante los últimos diez días atravesaron el estrecho un promedio de apenas 10 buques de carga por día, el nivel más bajo registrado desde mayo.

La reducción del tránsito contribuyó a que el petróleo extendiera las fuertes subas de la semana anterior. El crudo Brent avanzó 0,8% y superó los u$s97 por barril, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de las exportaciones.

Antes de la guerra, por el estrecho de Ormuz circulaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Irán demostró además que mantiene capacidad para atacar intereses estadounidenses en países vecinos y alterar el flujo energético de la región.

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas internacionales para el transporte de petróleo.

¿Cómo afectan las sanciones estadounidenses a Irán?

Mientras aumenta la tensión militar, Teherán también enfrenta una fuerte presión económica. El gobierno iraní anunció que buscará profundizar sus esfuerzos para hacer frente a las consecuencias de las sanciones estadounidenses, que afectan su economía y sus exportaciones petroleras.

Tres fuentes iraníes de alto nivel señalaron que la campaña de Washington para bloquear las exportaciones de crudo y evitar la evasión de sanciones se vuelve cada vez más difícil de resistir.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos debería comprender que las reglas cambiaron “antes de que sea demasiado tarde”. También sostuvo que cualquier ataque contra los intereses iraníes tendrá una respuesta más rápida y contundente.

Mohammad Baqer Qalibaf advirtió que Teherán responderá con mayor contundencia ante nuevos ataques contra el país.

Qalibaf destacó que, además del conflicto militar, la principal batalla interna está relacionada con la producción y el sustento de la población. Entre los problemas mencionó las fluctuaciones monetarias, la inflación, el desempleo y la administración del mercado.

Por su parte, el ministro de Economía, Ali Madanizadeh, aseguró que Teherán responderá a la presión económica mediante reformas y rechazó que las sanciones puedan modificar las decisiones del país.

“Hablan de presión económica y aislamiento, de romper los lazos financieros y creen que presionando la economía de un país pueden cambiar las decisiones de su gente”, dijo Madanizadeh. Y luego agregó: “Debo aclarar un punto: la responsabilidad de reformar la economía de Irán recae en su gobierno y su pueblo, no en el Tesoro de Estados Unidos.”

¿Qué ocurrió con la isla de Kharg?

La isla de Kharg, principal punto de exportación petrolera de Irán, también quedó en el centro de la escalada. El país es el tercer mayor productor de la OPEP y, antes de la guerra, enviaba el 90% de su crudo a través de ese centro.

Los flujos se interrumpieron desde que Estados Unidos comenzó, a mediados de abril, el bloqueo de las exportaciones petroleras iraníes. Hasta el domingo, según el Comando Central estadounidense, Washington había desviado 92 buques comerciales, inmovilizado tres y abordado dos.

El ministro de Petróleo iraní, Mohsen Paknejad, afirmó que Kharg había sido bombardeada unas 550 veces durante los meses anteriores, aunque aseguró que la isla continúa operativa.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump publicó el 31 de agosto un video generado con inteligencia artificial que mostraba la isla “reducida a escombros”, mientras las autoridades iraníes advirtieron que responderían con fuerza ante un eventual ataque.

La isla de Kharg concentra buena parte de las exportaciones petroleras de la República Islámica. @realDonaldTrump

La tensión en Ormuz también genera un costo político para Trump por el aumento de los precios del combustible. Sin embargo, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró que el flujo de petróleo continúa.

"Nuestro tránsito por el estrecho promedia ahora más de 9 millones de barriles diarios, y con los oleoductos que lo rodean, probablemente estamos alcanzando dos tercios o más de los flujos previos al conflicto. Así que los iraníes siguen causando problemas, pero la Armada de Estados Unidos está ganando esa batalla", declaró a CNN.