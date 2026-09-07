Diputados: convocan a sesión especial por emergencia en discapacidad, morosidad y deudas

Desde el oficialismo apuraron un cronograma para debatir el endeudamiento familiar y proyectos sobre discapacidad mientras intentan desactivar una sesión opositora.

Diputados volverá a discutir los proyectos sobre morosidad y emergencia en discapacidad en medio de una nueva pulseada entre La Libertad Avanza y los bloques opositores.

La Cámara de Diputados volverá esta semana a ser escenario de una disputa entre el oficialismo y la oposición por el tratamiento de los proyectos vinculados al endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad . Los bloques opositores ratificaron la convocatoria a una sesión especial para este miércoles 9 de septiembre, mientras que La Libertad Avanza busca avanzar con un cronograma propio en las comisiones.

La sesión fue convocada para las 12 y no tendrá como objetivo aprobar los proyectos. La intención de los bloques que impulsan la iniciativa es emplazar a las comisiones correspondientes y establecer plazos concretos para avanzar con los dictámenes .

El conflicto se profundizó luego de que el oficialismo habilitara el debate en las comisiones de Finanzas y Discapacidad. La estrategia de LLA apunta a ordenar el tratamiento de las iniciativas y avanzar hacia dictámenes durante septiembre, pero la oposición cuestiona los tiempos propuestos y considera que buscan dilatar la discusión.

El presidente de la comisión de Finanzas , el libertario Santiago Pauli , abrió reuniones y presentó un calendario. Propuso dos encuentros informativos próximos, uno la tarde anterior a la sesión y otro el miércoles siguiente , y ubicó como fechas tentativas el 23 y el 30 de septiembre para intentar unificar giros y cerrar dictámenes sobre morosidad .

Diputados avanza con la sesión por morosidad y discapacidad en medio de la tensión con la oposición

Varios bloques opositores rechazaron ese cronograma y mantuvieron la convocatoria al recinto para este miércoles, con la intención de emplazar formalmente a las comisiones. Desde la oposición señalaron que el objetivo no es votar las iniciativas sino exigir plazos concretos para que las iniciativas vinculadas con la morosidad y la discapacidad obtengan dictamen urgente ya.

Los proyectos sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad volvieron a tensar la relación entre oficialismo y oposición en Diputados, que prepara una sesión especial. X: @DiputadosAR

Poroteo para la sesión

A pesar del cronograma de debate en comisiones armado por La Libertad Avanza, este miércoles a las 12 la oposición buscará sesionar para emplazar a las comisiones que deben discutir los más de 50 proyectos relacionados con el endeudamiento familiar y la prórroga de la ley que declaró la Emergencia en Discapacidad.

El pedido de sesión especial lo firmaron los bloques de Provincias Unidas; UxP; Argentina Federal; Elijo Catamarca; Coherencia; Coalición Cívica; Frente de Izquierda y Encuentro Federal. Sobre el quorum, calculan que abrirían la sesión con 133 que es el mismo número que consiguieron en la sesión del 26/8 cuando intentaron habilitar el tratamiento en el recinto y no alcanzaron los dos tercios de los votos requeridos.

Pero el número estaría más cerca de los 129, o incluso menos por hay dudas en los diputados de provincias que suelen ayudar al Gobierno como Tucumán, Salta, Santa Fe y Neuquén.

La oposición reclama acelerar los plazos

Los bloques opositores rechazaron el cronograma y mantuvieron firme la convocatoria al recinto. Consideran que los plazos fijados por el oficialismo podrían extender el tratamiento durante varias semanas y postergar una respuesta frente al aumento del endeudamiento de los hogares.

La diputada Cecilia Moreau cuestionó la estrategia oficialista y acusó al Gobierno de intentar ganar tiempo. En la misma línea, Myriam Bregman calificó como una "tomada de pelo" un cronograma que, según planteó, extiende el debate hasta fines de septiembre. Desde otro sector de la oposición, el diputado Pablo Juliano también cuestionó el esquema y reclamó que se incorpore a la Comisión de Defensa del Consumidor al tratamiento de los proyectos.

Los sectores que impulsan la sesión sostienen que existen más de 20 millones de personas endeudadas en el país y alrededor de seis millones en situación de mora, por lo que consideran necesario avanzar con una respuesta legislativa.

Qué pasa con la emergencia en discapacidad

El otro eje de la sesión será la prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia está prevista hasta fines de 2026. La Comisión de Discapacidad, presidida por el oficialista Gerardo Huesen, también estableció un cronograma de reuniones informativas y debate entre legisladores para avanzar con las iniciativas.

La oposición busca que el Congreso establezca un plazo concreto para que la comisión emita dictamen y que el tema pueda avanzar hacia el recinto.

El Gobierno busca desactivar la sesión

Mientras la oposición intenta reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum, el oficialismo trabaja para evitar que la sesión pueda comenzar. La disputa involucra especialmente a los bloques provinciales y legisladores que mantienen posiciones dialoguistas con el Gobierno.

La Casa Rosada busca contener el avance opositor mientras impulsa su propio calendario de tratamiento en las comisiones. En paralelo, distintos funcionarios y referentes parlamentarios negocian con gobernadores y bloques aliados para evitar que la oposición consiga reunir la mayoría necesaria.

Así, la sesión del miércoles se convirtió en una nueva prueba de fuerza para el oficialismo en Diputados: la oposición pretende utilizar el recinto para obligar a las comisiones a avanzar con los proyectos, mientras que La Libertad Avanza apuesta por mantener el control de los tiempos parlamentarios.