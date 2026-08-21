Polémica por el funcionamiento de la Casa de Argentina en París: exigen al gobierno francés una investigación + Agregar ámbito en









El Ayuntamiento parisino cuestionó la expulsión de residentes, el retiro de una placa sobre los desaparecidos durante la dictadura y la realización de reuniones vinculadas a la extrema derecha.

La Casa de Argentina es dirigda por Muzio desde 2024.

El Ayuntamiento de París pidió al Gobierno francés investigar la gestión de la Casa de Argentina, ubicada en la Cité Internationale Universitaire, luego de una serie de polémicas surgidas desde que el gobierno de Javier Milei designó como director al abogado franco-argentino Santiago Muzio. La solicitud fue expresada en una carta enviada el 30 de julio donde las responsables de Universidad y Relaciones Internacionales de la ciudad, Mélody Tonolli y Audrey Pulvar, solicitaron al canciller francés, Jean-Noël Barrot, que impulse "una investigación sobre la gestión y el funcionamiento de la Casa de Argentina".

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La Cité Internationale Universitaire es un campus universitario ubicado en el sur de París que recibe cada año a 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 nacionalidades distribuidos en 47 residencias, entre ellas la argentina.

Las polémicas en la Casa de Argentina En el pedido, las funcionarias parisinas manifestaron su preocupación por distintos episodios ocurridos en la residencia. Entre ellos destacaron:

Las "decisiones de expulsión" de residentes durante el verano boreal, sin una "solución perenne" para el comienzo del próximo ciclo académico en septiembre.

de residentes durante el verano boreal, sin una para el comienzo del próximo ciclo académico en septiembre. El retiro de una placa dedicada a los desaparecidos durante la dictadura .

. La realización de reuniones "difundiendo ideologías de extrema derecha". "Si se confirman, (los hechos) nos parecen muy preocupantes y de carácter tal que podrían dar lugar a una firme protesta por parte de la Ciudad de París", señalaron Tonolli y Pulvar. La carta, revelada por el medio francés News Tank, también reclama la intervención de las autoridades francesas para garantizar el cumplimiento de las normas que rigen al complejo universitario.

La llegada de Santiago Muzio a la Casa de Argentina Muzio asumió la dirección de la Casa de Argentina en 2024. Antes había dirigido desde 2020 la sede de Madrid del Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (Issep), una universidad privada fundada por la eurodiputada francesa de ultraderecha Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen.

Santiago Muzio, director de la Casa de Argentina. Desde su llegada a la residencia argentina comenzaron a sucederse distintas controversias. Entre ellas, su negativa a firmar la Carta de Valores de la Cité Universitaire, que establece principios vinculados con la no discriminación por motivos de género u orientación sexual. El Ayuntamiento de París también pidió al Gobierno francés que "se garantice plenamente el respeto de la Carta de Valores", especialmente en relación con "los principios de neutralidad, pluralismo, libertad académica y no discriminación", según explicó la administración parisina a AFP. La agencia contactó a la Casa de Argentina y a Muzio para conocer su posición sobre los cuestionamientos, pero no obtuvo respuesta hasta el momento. Tampoco respondieron la Cancillería francesa ni el Ministerio de Educación Superior.