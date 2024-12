El doble mensaje de Javier Milei al PRO de Mauricio Macri: acuerdo 2025 pero sin PASO

Dos mensajes dirigidos a Mauricio Macri fueron emitidos casi en simultáneo desde Casa Rosada en la víspera de la Navidad. Primero, Javier Milei le aclaró al PRO que un un frente electoral debe incluir todos los distritos del país y, acto seguido, Guillermo Francos agregó que el oficialismo aún no descarta someter al Congreso la eliminación de las PASO , al borde del año electoral.

Fue casi un pliego de condiciones navideño de La Libertad Avanza para explorar una alianza electoral con el PRO. La cláusula principal, y no escrita, establece que el Presidente será el dueño exclusivo de la lapicera para confeccionar las boletas de candidatos en todo el país. La segunda disposición de este contrato de adhesión establece la eliminación de las primarias simultaneas, abiertas y obligatorias (PASO), una medida que debe pasar por el Congreso y que no cuenta en principio con el apoyo del bloque de diputados nacionales de Mauricio Macri.

Es que con el Presidente ordenando al oficialismo como jefe indiscutido, la eventual eliminación de las PASO terminaría de fragmentar más no solo al PRO, tiroteado por los liderazgos de Macri y Patricia Bullrich, sino también al peronismo con una conducción bifurcada entre Cristina Kirchner, titular del PJ, y Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.

Una ley no escrita del Congreso establece que no se debaten ni modifican leyes electorales en años de elecciones. Sin consensos en el recinto, la Casa Rosada tuvo que suspender la convocatoria a sesiones extraordinarias ante la falta de acuerdos para votar el Presupuesto 2025 pero también la eliminación de las PASO. Si bien un sector de Unión por la Patria instaló de la mano de La Cámpora en 2022 la posibilidad de eliminar la ley de las PASO, en el PRO impulsan su propia iniciativa a través de una iniciativa de María Eugenia Vidal: primarias abiertas, simultáneas pero no obligatorias.