El Gobierno anunció una licitación para avanzar con la concesión de Tecnópolis

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que el predio pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada.

Tecnópolis empezará a funcionar bajo manos privadas a partir del 1 de julio de 2026. Ministerio de Cultura

El Gobierno anunció que este lunes lanzará una licitación para avanzar con la concesión de Tecnópolis, el parque de ciencia, tecnología, industria y arte que fue inaugurado en 2011. De esta manera, el Estado seguirá siendo propietario del espacio aunque su operación pasará a estar en manos privadas por un plazo determinado.

La noticia fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que el predio, "históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista", pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada. "Nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos", destacó.

Desde el Gobierno además aseguraron que "la medida permitirá que el Estado deje de financiar uno de los activos más deficitarios de la administración, garantizando funcionamiento, inversión privada y uso del predio". En ese sentido, apuntaron que el espacio "presentaba una situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado".

"Tecnópolis acumulaba una deuda real superior a los $4.813 millones, contaba con equipamiento faltante por $554 millones -con denuncia judicial en trámite- y requería mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado", detallaron.

Los detalles de la licitación de Tecnópolis La concesión será por 25 años, prorrogable sólo por 12 meses. Según dispuso el Tribunal de Tasaciones de la Nación, el canon mensual inicial será de 611 millones de pesos, junto con un seguro contra incendio de 60.000 millones de pesos. Está previsto que el privado asuma el control del parque el 1 de julio de 2026.

El objetivo es que el predio mantenga su uso para "actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, talleres, deportes no competitivos, integración comunitaria y propuestas educativas, incorporando inversiones privadas para su desarrollo y funcionamiento anual", informaron desde Casa Rosada. "Con esta medida, el Gobierno Nacional consolida un cambio cultural: un Estado más eficiente que deja de financiar estructuras deficitarias y fomenta la inversión privada para mejorar la oferta recreativa y cultural, garantizando a la vez la preservación y el uso público del predio", subrayaron desde la administración del presidente Javier Milei.

