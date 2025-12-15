Conmoción en Hollywood: el reconocido director Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su casa + Seguir en









La investigación sobre la muerte de Reiner y su esposa Michele Singer Reiner está siendo caratulada como homicidio.

El director y su esposa fueron encontrados muertos en su casa.

El reconocido director y y actor Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, fueron encontrados muertos en su casa de Brentwood, Los Ángeles.

Según informan diversos portales estadounidenses se trata de un homicidio por arma blanca. En el caso del portal People, aseguran que Reiner y su esposa fueron asesinados por su propio hijo Nick.

Nick luchó contra una grave adicción a las drogas desde su adolescencia, pasando por 17 periodos de rehabilitación y hasta viviendo en la calle en algunos momentos. Coescribió la película de 2015 Being Charlie, dirigida por su padre, que se basa libremente en esas luchas, y llevaba sobrio desde los 19 años.

La extensa trayectoria de Rob Reiner Reiner es un director, productor y actor cuya carrera incluye algunas de las películas más queridas de Hollywood, desde su debut como director en 1984, This Is Spinal Tap, hasta Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987), Cuando Harry conoció a Sally (1989) y Misery (1990), entre otras.

Rob nació en el Bronx, Nueva York, en 1947. Su padre fue el legendario comediante Carl Reiner y su madre fue la actriz y cantante Estelle Lebost.

Rob y Michele se conocieron cuando Rob dirigió Cuando Harry conoció a Sally, y la pareja se casó en 1989 antes de tener tres hijos. A lo largo de su extensa carrera como director, Reiner continuó actuando, apareciendo en películas como Sintonía de amor y El lobo de Wall Street. En televisión, también apareció como él mismo en El show de Larry Sanders, Curb Your Enthusiasm, 30 Rock y Los magos de Waverly Place. También participó en New Girl, Hollywood, The Good Fight y, más recientemente, The Bear.

