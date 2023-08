El exabrupto de Susana Giménez contra López Obrador: "Zurdo de mierda"

Al parecer, los dichos de López Obrador no le agradaron demasiado a Susana Giménez , quien se disparó con fuerza sobre el mandatario mexicano, una de las figuras más relevantes del progresismo latinoamericano y un aliado central del Gobierno del Frente de Todos, actual Unión por la Patria.

Lo que molestó en particular a la conductora televisiva fue una comparación que el presidente de México realizó entre el triunfo de Milei y el ascenso de Hitler en Alemania.

Durante su alocución, el dirigente acusó al gobierno de Mauricio Macri por la toma de deuda con el FMI y denunció que, posteriormente, ese organismo le dio la espalda a Alberto Fernández. Eso, según dijo, generó una crisis económica con la que debió lidiar Fernández.

"Es importante recordar que, entre otras cosas, Hitler se levanta, se consolida como dirigente, después de una inflación, que se padeció antes de que él llegara al poder. A él lo ayuda la inflación, siendo conservador autoritario", graficó AMLO.

Trazando el paralelismo, comentó que las inflaciones y la crisis económica "le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo, que es un poco lo que está pasando en Argentina".

No obstante, aclaró que no era una comparación entre Milei y Hitler, sino una una referencia histórica. Dijo, además, que la crisis argentina "llevó a estos resultados".

Qué dijeron los artistas tras la victoria de Javier Milei

De esta manera, Susana Giménez se suma al pelotón de artistas que expresaron sus sensaciones y deseos a futuro tras la victoria del fundador de La Libertad Avanza.

A diferencia de Giménez, sin embargo, la mayoría lo hizo en contra. “Qué peligroso. Qué triste”, había escrito Lali Espósito apenas conocida la victoria del economista.

Luego, tras sufrir la embestida de la militancia libertaria, la artista volvió a la carga: "Del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos".

"Podría no opinar nada, obvio. Es lo más "cómodo" pero no soy así Así que... Si! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos", cerró Lali.

Más sintético, el rapero Trueno, que actualmente goza gran popularidad internacional, tuiteó: "Tus derechos son lo único que tenés, no te regales". En la misma tónica se había expresado el música Ca7triel.

"Pensar en nuestro futuro y en las manos de quien lo vamos a dejar. Cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis y público y no podría haber ido al colegio", reflexionó.

Y, tal vez lo más curioso: el actor Alec Baldwin se volvió viral porque comparó, al menos físicamente, al líder de La Libertad Avanza con el presunto asesino serial de Nueva York que identifican como "Gilgo Beach".

"Asombroso. Hasta el tinte de pelo", escribió el actor junto a una foto en la que aparece el candidato más votado en las PASO y el supuesto asesino.