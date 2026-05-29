El Gobierno enviará al Congreso la reforma de la Ley de Sociedades

Se trata de la norma que regula la constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación de las sociedades (empresas). Fue sancionada por el dictador Alejandro Lanusse en 1972.

Federico Sturzenegger presentó los principales puntos de la reforma societaria que impulsa el Gobierno, con cambios que van desde la digitalización total de empresas hasta el reconocimiento legal de sociedades manejadas por inteligencia artificial y estructuras vinculadas al universo cripto.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció este viernes que enviarán al Congreso una reforma de la ley General de Sociedades sancionada por el dictador Alejandro Lanusse en 1972. La norma regula la constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación de las sociedades (empresas). El objetivo del oficialismo es quitarle poder de control al Estado y avanzar en "un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación". "Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda" , resumió el ministro.

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LEY DE SOCIEDADES. Como indica el Jefe de Gabinete @madorni , el presidente @JMilei está enviando al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo. Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos… https://t.co/mYGOIAYhDB

El posteo de Sturzenegger también plantea que el "proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación". A partir de allí comienza a enumerar lo que considera como "los cambios clave".

Uno de los ejes centrales de la reforma pasa por flexibilizar el funcionamiento de las sociedades comerciales. Según explicó Sturzenegger, el proyecto elimina restricciones sobre el objeto social de las empresas, permitiendo que una misma sociedad pueda desarrollar múltiples actividades sin necesidad de vinculación entre ellas. Incluso, señaló que si el estatuto no especifica un objeto concreto, se entenderá automáticamente que la empresa podrá realizar “cualquier actividad lícita”.

“ Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos. También implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar ”, sostuvo el ministro.

Otro de los cambios impulsados por el Gobierno habilita que las sociedades argentinas puedan resolver conflictos internos bajo legislación extranjera o mediante mecanismos de arbitraje privado,es decir, sin depender de la Justicia local. Para Sturzenegger, este modelo acerca a la Argentina a experiencias internacionales como la de Dubái, donde los socios pueden elegir bajo qué régimen jurídico resolver disputas societarias.

“En Dubái las relaciones societarias se dirimen según la ley societaria que los socios eligen. Lo mismo ocurrirá ahora en Argentina”, remarcó el funcionario, poniendo de ejemplo a la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Digitalización total y sociedades manejadas por IA

Dentro del paquete de reformas, el Gobierno también plantea avanzar hacia una digitalización plena del sistema societario. El proyecto incorpora domicilio electrónico, registros digitales, asambleas virtuales, constitución de sociedades mediante firma digital y legajos empresariales completamente electrónicos. “Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, afirmó Sturzenegger al presentar la iniciativa.

El punto más novedoso y polémico del proyecto aparece con la creación de un marco legal específico para empresas manejadas casi íntegramente por tecnología. “Sociedades Automatizadas”, las llama Sturzenegger. En concreto, el Gobierno busca reconocer oficialmente a sociedades que puedan funcionar sin empleados humanos en su operación cotidiana, reemplazando tareas administrativas, comerciales o financieras por sistemas automatizados, algoritmos e inteligencia artificial.

A esto se suman las DAO —Organizaciones Autónomas Descentralizadas—, estructuras digitales vinculadas al universo cripto y blockchain, donde las reglas de funcionamiento quedan programadas en códigos informáticos y las participaciones se manejan mediante tokens digitales, sin una conducción empresarial tradicional como directorios o gerencias.

Ambos modelos contarán con personalidad jurídica y responsabilidad limitada, algo que el Gobierno considera clave para atraer inversiones tecnológicas globales.

Para justificar esa apuesta, Sturzenegger citó el caso de Irlanda, país que construyó durante años un régimen legal favorable para compañías tecnológicas y de propiedad intelectual. Como ejemplo, mencionó que una subsidiaria irlandesa de Apple concentra regalías vinculadas al software de los iPhone vendidos en el mundo.

“Pretendemos esa misma atracción global para Argentina en lo que hace a las empresas de IA. Esta ley, pensamos, lo lograría”, aseguró.

La reforma también incorpora instrumentos de inversión convertibles, mandatos societarios por tiempo indeterminado y mecanismos simplificados para reorganizaciones empresariales dentro de grupos económicos. Entre otros puntos, permitirá que una empresa absorba directamente otra subsidiaria controlada al 100% sin necesidad de duplicar procesos asamblearios.

“Burocracia cero para los grupos societarios”, sintetizó el funcionario.

Finalmente, Sturzenegger definió el proyecto como una ampliación de la libertad económica aplicada al derecho societario. “Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo”, concluyó. “Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”.