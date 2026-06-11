The Financial Times puso el foco en el caso Adorni y advirtió por el impacto político del escándalo

La publicación británica analizó la admisión del jefe de Gabinete sobre ahorros no declarados por más de u$s500.000 y sostuvo que el episodio complicó la agenda del Gobierno en medio de otras controversias que afectan a Javier Milei.

El medio británico destacó el caso de Manuel Adorni y sus ahorros no declarados por u$s500.000.

The Financial Times dedicó un extenso artículo al caso de Manuel Adorni y aseguró que la admisión del jefe de Gabinete sobre la existencia de más de u$s500.000 en ahorros no declarados profundizó un escándalo que, según el medio británico, condicionó durante meses la agenda política del Gobierno de Javier Milei .

La publicación recordó que Adorni reconoció haber omitido declarar esos fondos ante las autoridades fiscales y explicó que el dinero había sido obtenido legalmente junto a su esposa durante años de actividad en el sector privado, incluyendo inversiones en criptomonedas.

Según consignó The Financial Times , el funcionario sostuvo que durante años ahorró sin declarar esos fondos y que cometió un "error" al no regularizar la situación cuando ingresó al Gobierno en 2023.

El diario señaló que la investigación contra el jefe de Gabinete y vocero presidencial se convirtió en uno de los temas políticos más relevantes de los últimos cuatro meses y destacó que Milei mantuvo públicamente su respaldo al funcionario pese a las críticas y a las investigaciones abiertas.

Para el analista de Medley Global Advisors, Ignacio Labaqui, la explicación pública de Adorni buscó cerrar la controversia antes del inicio del Mundial 2026. "La coincidencia de fechas no es casual", afirmó, aunque consideró que "el daño ya está hecho" porque el oficialismo pasó varios meses sin lograr recuperar el control de la agenda pública.

El impacto político y las tensiones dentro del oficialismo

El artículo remarcó que, aunque la evasión fiscal y los ahorros no declarados son fenómenos extendidos en Argentina debido a décadas de inestabilidad económica, la explicación de Adorni difícilmente alcance para despejar todas las dudas sobre su patrimonio y sus gastos recientes.

En ese sentido, recordó que la investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito continúa en curso y destacó que el episodio generó cuestionamientos incluso dentro del espacio político que respalda al Presidente.

Entre ellos mencionó a Patricia Bullrich, quien calificó la situación como "más que un error" y sostuvo que se trató de una "omisión ética", al tiempo que señaló que será la Justicia la que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

The Financial Times también vinculó el caso con otros episodios que afectaron al Gobierno en los últimos meses, entre ellos la polémica por la promoción de la criptomoneda $LIBRA y las denuncias sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Más allá de las controversias políticas, el medio británico sostuvo que el principal desafío para Milei sigue siendo la economía y destacó que los escándalos tendrían un peso menor en sus perspectivas electorales que la evolución de los indicadores económicos.

La publicación recordó que la inflación mostró una fuerte desaceleración durante la gestión libertaria y señaló que el índice mensual alcanzó en mayo su nivel más bajo en ocho meses, mientras que el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento económico del 3,5% para este año.

También destacó que las políticas de ajuste fiscal y desregulación mejoraron la percepción de los mercados internacionales sobre la Argentina. En esa línea, mencionó que los bonos soberanos en dólares registraron una mejora luego de las recientes subas de calificación crediticia por parte de agencias internacionales.

Sin embargo, advirtió que varios sectores de la economía continúan mostrando dificultades y que los salarios reales permanecen estancados.

Para Eugenia Mitchelstein, profesora de Ciencia Política de la Universidad de San Andrés citada por el periódico, el impacto político de las denuncias dependerá de si la población percibe mejoras concretas en su situación económica. "Si más personas empiezan a notar los beneficios de la estabilización macroeconómica de Milei, entonces los problemas de corrupción se vuelven realmente insignificantes", sostuvo. Pero advirtió que, si eso no ocurre, las acusaciones podrían seguir alimentando el malestar social.