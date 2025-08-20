SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de agosto 2025 - 19:21

El fuerte cruce entre Gerardo Milman y Lorena Pokoik en los pasillos del Congreso: "Asesino, la historia te lo va a cobrar"

La legisladora kirchnerista acusó al diputado del PRO de estar vinculado con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. "La que está presa es tu amiga”, respondió él, irónico.

Lorena Pokoik acusó a Gerardo Milman de estar vinculado con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

Lorena Pokoik acusó a Gerardo Milman de estar vinculado con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

El cruce entre Gerardo Milman y Lorena Pokoik

Pelea Milman Pokoik Congreso

El fuerte intercambio entre Gerardo Milman y Lorena Pokoik.

Entonces, el diputado cercano a Patricia Bullrich se dirigía hacia el hall de la escalera desde el Salón de los Pasos Perdidos cuando se cruzó con Pokoik, quien cargó: "Asesino, la historia te lo va a cobrar”.

Ante la acusación, Milman respondió vehemente: "Está todo aclarado en la Justicia. Si tenés alguna denuncia presentala”. Sin embargo, el intercambio no cesó y la kirchnerista arremetió: "Estás sucio. Salí de acá. Te lo va a cobrar la historia”.

Lejos de darle un cierre, el diputado del PRO redobló la apuesta y le repitió, irónicamente y en reiteradas ocasiones: "La que está presa es tu amiga”, haciendo alusión a la situación judicial de Cristina Kirchner.

Por último, mientras Milman se alejaba, Pokoik expresó: "Mi amiga ya pasó a la historia. El pueblo argentino va a hablar de ella por los siglos de los siglos”.

