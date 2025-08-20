Negociaciones frenéticas del Ejecutivo para blindar los vetos y sostener el frente fiscal

En Casa Rosada estiman que si la oposición logra su cometido de sostener las leyes, se desencadenará un efecto cascada

La Casa Rosada reconoce las dificultades que encuentra en el Congreso para sostener los vetos a las leyes previsionales y de emergencia en discapacidad , que la oposición en la Cámara de Diputados se apresta a anular esta tarde.

Pasado el mediodía aún había confianza en mantener el veto al aumento de jubilaciones, no así a la emergencia en discapacidad. En este marco se debe leer el tuit del vocero presidencial , Manuel Adorni , que demuestra voluntad de negociar, aunque sin mayores precisiones Sin embargo, desde Casa Rosada argumentan que “el día será largo”, reconociendo que “el escenario está complicado”.

En el peor escenario, si quedan ratificadas las leyes, “el Gobierno no las va a ejecutar”, anticiparon. Suponen que la pelea seguirá en la Justicia, al tiempo que admiten que ese contexto no beneficiaría al Ejecutivo por sus repercusiones en el mercado .

La Casa Rosada no tiene en claro la estrategia judicial. El de la Corte “es un camino complejo”, aunque está decidido, afirmaron altas fuentes a Ámbito : “Si no se logra sostener el veto generará inestabilidad, se pone en riesgo la centralidad del programa, por eso es a todo o nada”, subrayaron.

En lo político, tras una revisión del reglamento de la Cámara de Diputados, el oficialismo negocia abstenciones, una opción que serviría a sus fines. El costo quedaría para el Gobierno y aún así colaboraría esa opción con la Casa Rosada.

Creen, en el Gobierno que si la oposición logra su cometido de sostener las leyes, se desencadenará un efecto cascada. El primer veto será clave, y a la vez el más complejo, ya que la emergencia en discapacidad es el proyecto que más voluntades opositoras reúne.

El Gobierno admite, además, errores en la negociación, en dificultades para sostener alianzas. “Si tratás a todos igual, es difícil hacer amigos”, señalaron.

La señal de negociación difusa, apuntó en especial a los diputados. En Casa Rosada se tienen confianza en sostener el veto a la moratoria previsional, ven oscuro el panorama en discapacidad y hay incertidumbre respecto al aumento de haberes jubilatorios.