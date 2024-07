El Gobierno anunció la desregulación para sociedades y avanza en la implementación de las SAD

Y agregó: "Esta nueva normativa c onstituye un fuerte impulso para fortalecer las inversiones . Queremos sentar las bases que ayudarán a la reactivación de la economía y el desarrollo de las acciones de organizaciones de la sociedad civil".

"Que los asociados elijan. No todos los clubes lo necesitan. Muchos, como Racing, que es un club muy bien administrado y que sus asociados son sus dueños. En Racing, como dirigente, yo puse en el artículo 3 que estaba prohibido hacerlo, sin perjuicio que una ley superior como un DNU está sobre un estatuto de una asociación civil. Cada club y cada estatuto elije", apuntó.

CUNEO LIBARONA CAPTURA SAD CAPTURA.jpg Mariano Cúneo Libarona en conferencia de prensa. Captura de TV

Para el titular de la cartera de Justicia, "clubes como Boca, River y Racing, que están bien administrados, tal vez sus asociados digan 'de ninguna manera quiero este sistema'. Pero la gran mayoría lo necesita. Es imprescindible porque no les da la economía y va a implicar un gran mejoramiento".

"Hay clubes que juegan en la primera A que no tienen luz. Entonces, crea trabajo. Empleado, obras, chicos con educación. Implica una mejora sustancial, los clubes no necesitan. Que por miedo no den un paso adelante es otra cosa", concluyó.

Qué dicen las resoluciones publicadas en el Boletín

El Gobierno dio un paso más hacia la habilitación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), impulsada por el presidente Javier Milei: a través de una resolución general firmada por Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ, se aprobaron modificaciones al marco normativo para registrar públicamente sociedades y entidades civiles.

La publicación de este martes modifica artículos de la ley 19550 general de sociedades: “Atento a lo dispuesto en los artículos 346 y 347 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, que modificó el texto de los artículos 30 y 77 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas; así como simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina”.