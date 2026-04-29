El Gobierno multó a La Fraternidad con más de $21.000 millones por sumarse al paro de la CGT

El Ministerio de Capital Humano sancionó al gremio ferroviario por no acatar una conciliación obligatoria durante la huelga general del 19 de febrero. Omar Maturano anticipó que recurrirá a la Justicia y no descartó una medida de fuerza por tiempo indeterminado.

La Fraternidad fue sancionada por el Gobierno tras adherir al paro general convocado por la CGT.

El Ministerio de Capital Humano aplicó una multa de $21.241.500.000 al sindicato ferroviario La Fraternidad , conducido por Omar Maturano , por haber adherido al último paro general de la CGT pese a la vigencia de una conciliación obligatoria.

La sanción corresponde a la medida de fuerza realizada el 19 de febrero , cuando distintos gremios paralizaron actividades en rechazo a la política laboral y económica del Gobierno. Según la cartera que encabeza Sandra Pettovello , el sindicato incumplió una orden oficial que obligaba a suspender cualquier acción directa mientras se desarrollaba la instancia de negociación.

Desde Capital Humano sostuvieron que la conducta del gremio afectó “el normal desarrollo de la prestación de servicios” y el funcionamiento de una actividad considerada clave, con impacto sobre el interés general .

La multa fue dispuesta luego de un sumario administrativo iniciado por la Secretaría de Trabajo , a cargo de Julio Cordero , tras constatar que La Fraternidad no había acatado la conciliación obligatoria dictada el 5 de febrero de 2026 .

Esa instancia, prevista por la Ley 14.786 , establece que sindicatos y empleadores deben retrotraer el conflicto y abstenerse de impulsar medidas durante un plazo determinado. En este caso, el procedimiento tenía una duración inicial de 15 días .

Según informó el Ministerio, durante el sumario se garantizó el derecho de defensa del sindicato y la posibilidad de presentar pruebas. Tras ese proceso, la infracción fue encuadrada como “muy grave”, bajo el régimen de sanciones por infracciones laborales ratificado por la Ley 25.212.

Omar Maturano.jpg Omar Maturano, titular de La Fraternidad, anticipó que el gremio recurrirá a la Justicia tras la multa aplicada por el Gobierno.

La normativa contempla multas que pueden ir del 50% al 2.000% del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado, lo que explica el volumen económico de la penalidad aplicada al gremio ferroviario.

Tras conocerse la sanción, Omar Maturano anticipó que La Fraternidad analizará la resolución con sus abogados y que recurrirá a la Justicia. “Lo veremos con nuestro abogado y seguramente iremos a la Justicia porque para nosotros está mal aplicada”, sostuvo el dirigente sindical de acuerdo a Infobae.

Además, advirtió que el gremio podría profundizar el conflicto si la medida se mantiene. “Haremos un paro por tiempo indeterminado”, afirmó. La decisión oficial se conoce en la previa de una movilización de la CGT a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador, en una convocatoria que tendrá un fuerte tono opositor hacia la gestión nacional.

La tensión con la CGT y otra posible multa a la UTA

La sanción contra La Fraternidad podría no ser la única. El Gobierno también analiza aplicar una multa de mayor magnitud contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por Roberto Fernández, por su participación en la misma jornada de protesta.

En ese caso, la penalidad podría rondar los $70.000 millones, aunque desde el gremio de los colectiveros sostienen que la conciliación obligatoria alcanzaba únicamente al conflicto salarial de los choferes del interior y no a los trabajadores del AMBA.

La CGT ya había rechazado en marzo la posibilidad de sanciones contra ambos sindicatos y denunció una “persecución política y sindical”. Para la central obrera, el Gobierno debería priorizar la situación del empleo, el cierre de empresas y la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Desde Capital Humano, en cambio, defendieron la multa como una decisión destinada a “resguardar el interés general” y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente en conflictos que afectan servicios estratégicos.