Patricia Bullrich, contra los gobernadores: "Las provincias cada diez minutos le piden plata al Gobierno"

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad reivindicó el apoyo de Donald Trump y pidió confianza al empresariado.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por CABA Patricia Bullrich irrumpió este jueves en el 61° Coloquio de IDEA y salió al cruce de las críticas de los gobernadores por la relación con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante su paso por Mar del Plata , Bullrich buscó reforzar el respaldo del sector privado y marcar la continuidad del rumbo económico. “El camino es sólido y no va a torcerse”, afirmó en diálogo con los medios tras mantener encuentros con representantes de diversas compañías.

Consultada por los dichos del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , quien había criticado que “la Argentina va cada tres meses al Fondo”, Bullrich respondió con dureza: “Y las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional”.

La ministra también abordó la relación con los mandatarios provinciales y la posibilidad de alcanzar consensos: “Queremos hacer acuerdos, pero para cambiar. Si bajamos un impuesto y las provincias lo suben, vamos por caminos distintos . Es una construcción colectiva, la competitividad la construimos entre todos”.

Bullrich defendió además el vínculo con Estados Unidos , al que calificó como “muy importante e inédito”, y destacó el ingreso de “inversiones tradicionales y no tradicionales”, junto al “superávit fiscal con baja de inflación”.

Respecto de la relación bilateral, aclaró que “no se termina el 26 de octubre” y explicó que las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que no apoyará a candidatos que no condenen a Venezuela como dictadura, apuntaban a dirigentes de la oposición, como Jorge Taiana, de Fuerza Patria.

Finalmente, Bullrich cuestionó la doble vara con la que, según ella, se evalúan las alianzas internacionales: “Cuando Sergio Massa usaba el swap con China, nadie cuestionaba nada. Le preguntamos a Trump si había que romper el swap con China y dijo que no, porque no son incompatibles. Parece que un swap con China era políticamente correcto, pero con Estados Unidos no”.