Los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere posaron para Vogue, a 34 años de la icónica tapa de sus padres + Agregar ámbito en









Se trata de Kaia Gerber y Homer Gere, en medio de la promoción de la serie The Shards. La producción se estrenará por Hulu, con una trama vinculada a asesinatos en medio del egreso de un grupo de compañeros del secundario.

Se trata de Kaia Gerber y Homer Gere, en medio de la promoción de la serie The Shards . @filmupdates

La hija de la exsúper modelo Cindy Crawford y el hijo del actor Richard Gere posaron juntos para la gran revista Vogue, un acto simbólico a más de 30 años de que la mítica pareja de Hollywood encadilara al público y a los paparazzis en una tapa para la misma magazine de modas. En este caso, la sesión de fotos no responde a una razón romántica sino para promocionar su nueva miniserie The Shards.

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Se trata de la modelo Kaia Gerber (24) y del actor Homer Gere (2000), que compartieron trabajo para la nueva producción de la compañía FX/Hulu. Lo llamativo es que la producción se dio casi 34 años después de que fueran sus padres los que posaran para la misma revista, cuando a principios de los 90 eran uno de los matrimonios icónicos de la época.

Kaia Gerber y Homer Gere, juntos para Vogue a 34 años de la tapa de sus padres View this post on Instagram La serie fue creada por Ryan Murphy y Bret Easton Ellis, basada en su novela homónima publicada en 2023. The Shards narra la historia de un grupo de estudiantes de clase alta que cursa su último año de secundaria, un periodo lleno de fiestas, drogas, sexo y asesinatos.

Gerber encarnará al personaje de Susan Reynolds, la chica popular y presidenta de la clase, mientras Gere será Robert Mallory, un estudiante misterioso y recién llegado, que podría estar interesado en ella.

Gerber encarnará al personaje de Susan Reynolds, mientras Gere será Robert Mallory. @filmupdates Por su parte, Gere comentó en parte de la entrevista que al conocer a Gerber le dijo: "¿Deberíamos mencionar que nuestros padres estuvieron casados?", a lo que ella respondió que sí entre risas. Según el joven, al principio rechazó la idea de ir por la actuación como su padre: "No era para nada un chico de teatro. Era un deportista (...) La actuación siempre fue algo ajeno a mí", se sinceró.

La tapa de Vogue de Cindy Crawford y Richard Gere Crawford posó con Gere en 1992 y la tapa contó con la participación del fotógrafo Herb Ritts. Ambos se mostraron posando mejilla con mejilla, con un fondo en medio de una playa mientras el viento del mar aportó frescura. Crawford posó con Gere en 1992 y la tapa contó con la participación del fotógrafo Herb Ritts. @filmupdates En la imagen se ve a Gere tomando a la entonces súper modelo de los brazos mientras ambos miraban fijos a la cámara. Su matrimonio duró cuatro años, desde 1991 a 1995. Sin embargo, Crawford se casó con el empresario Rande Gerber, padre de Kaia, en 1998, mientras Gere contrajo matrimonio con la madre de Homer, Carey Lowell, en 2002.

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