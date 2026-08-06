Federico Sturzenegger aprovechó un anuncio de Marcelo Orrego y pasó factura a quienes frenaron la reforma de la ley de Tierras + Agregar ámbito en









El ministro de Desregulación utilizó un anuncio del gobernador sanjuanino sobre un acuerdo minero para insistir en que la modificación de la extranjerización de tierras hubiera permitido atraer inversiones similares en todo el país.

Federico Sturzenegger cruzó a los detractores de la reforma de la Ley de Tierras tras un anuncio de Marcelo Orrego.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a salir en defensa de la frustrada reforma de la ley de Tierras y aprovechó un anuncio del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para reabrir el debate sobre el impacto que, a su juicio, hubiera tenido la iniciativa en la llegada de inversiones.

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La secuencia comenzó con una publicación de Orrego en su cuenta de X, donde informó la firma de un acuerdo con la empresa Vicuña por un aporte de u$s250 millones para la provincia. "Un hecho histórico para San Juan: firmamos un acuerdo con Vicuña por u$s250 millones; un aporte único, no reembolsable, ni compensable", escribió el mandatario provincial. Además, sostuvo que el convenio fue el resultado de más de un año y medio de gestiones y que permitirá financiar obras de infraestructura, generar empleo y potenciar el crecimiento económico de la provincia.

"Es un acuerdo sin precedentes que refleja una visión de largo plazo y demuestra que gestionar, generar confianza y salir a buscar inversiones da resultados concretos para todos los sanjuaninos", agregó Orrego, quien cerró el mensaje con la promesa de continuar impulsando proyectos para el desarrollo provincial.

Felicitaciones @DrMarceloOrrego. Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares q hoy derrama prosperidad. Quizás no hay conciencia q el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país. Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad. https://t.co/CUW3HtY8S2 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 6, 2026 Poco después, Sturzenegger replicó la publicación y la vinculó con el debate que atraviesa al Congreso. "Felicitaciones, Marcelo Orrego. Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad", escribió el funcionario nacional.

En el mismo mensaje, el ministro lamentó que el Gobierno no pudiera avanzar con la reforma de la ley de Tierras, cuyo capítulo fue retirado del proyecto que debate este jueves el Senado ante la falta de respaldo político. "Quizás no hay conciencia de que el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país. Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad", sostuvo.

La publicación de Sturzenegger se produjo en medio de la sesión de la Cámara alta, donde el oficialismo resolvió eliminar la modificación del régimen de extranjerización de tierras para garantizar el tratamiento del resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin la reforma de la ley de Tierras, el Senado debate el resto del paquete sobre propiedad privada El Senado sesionará este jueves desde las 14 para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque ya sin el capítulo que modificaba la ley de Tierras. Tras el revés político que sufrió el oficialismo por la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas, el Gobierno retiró ese apartado para garantizar el tratamiento del resto de la iniciativa. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de LLA. Con ese cambio, la Cámara alta debatirá las modificaciones al Código Civil y Comercial para agilizar los desalojos, la reforma de la ley de Manejo del Fuego y los cambios al régimen de expropiaciones, además de otros aspectos vinculados a la protección de la propiedad privada. El oficialismo confía en reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto acotado. La sesión estará atravesada por un clima de alta tensión política y una movilización convocada frente al Congreso por organizaciones sociales, sindicales y ambientales, que mantienen su rechazo a la iniciativa pese a que el Ejecutivo dio marcha atrás con la reforma de la ley de Tierras. El Gobierno desplegó un amplio operativo de seguridad en los alrededores del Palacio Legislativo para garantizar el desarrollo de la jornada.