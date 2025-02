El Gobierno incluirá en extraordinarias un proyecto para agravar penas por incendios intencionales

La iniciativa fue propuesta por el presidente Javier Milei y será incluida en las Sesiones Extraordinarias que lleva adelante el Poder Legislativo. Además del aumento de las condenas y el carácter de delito excarcelable, incluye también agravantes cuando se afectan bosques, plantaciones o ecosistemas. Y cuando el objetivo del incendio es intimidar al Gobierno.

Actualmente la pena para quienes inician fuegos es 3 a 10 años de prisión, pero si el incendio genera peligro de muerte o mata, asciende a un máximo de 20 años. De ser aprobado el proyecto, las penas pasarán a ser de 4 a 12 años en caso mínimo y hasta 25 años de máxima.

Incluiremos en Sesiones Extraordinarias un proyecto para agravar la pena de quienes provoquen incendios intencionalmente, eliminando la posibilidad de excarcelación.



Terroristas disfrazados de mapuches prendieron fuego nuestra Patagonia para extorsionar al Gobierno y reclamar… — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) February 11, 2025

Avanzan los incendios en la Patagonia

Hasta el momento, la Justicia de Río Negro mantiene en prisión preventiva a un hombre bajo la acusación de "incendio en grado de tentativa". El sospechoso, de nombre Nicolás Heredia, neuquino de 31 años, fue detenido el 5 de febrero en la confluencia de los ríos Azul y Bravo.

Durante la audiencia del viernes pasado, Heredia pidió declarar y afirmó no estar implicado en la generación de los incendios. "Ese día yo estaba llevando a los pibes de los pozones, que están en un camping arriba", dijo, según informó el diario Río Negro.

Cuando bajó tenía en su mochila alimentos, entre los que había sándwiches y frutas, según dijo. Y explicó que eran insumos para llevar a la zona donde prestaba colaboración ante los efectos de los incendios. Allí fue interceptado por dos trabajadores municipales que lo subieron a una camioneta y lo detuvieron.

"Estaban los dos y me preguntan qué hacía y les dije que estaba esperando a los otros chicos de los pozones y ahí me dicen, no subite a la camioneta que te llevamos para Wharton y ahí me detienen y me tiran una botella con nafta", agregó a su declaración. En su alocución, Heredia nombró a uno de los trabajadores del actual intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, excontador del empresario británico Joe Lewis.

Tras finalizar la audiencia, el juez le formuló los cargos y accedió al pedido de la fiscalía de ordenar la prisión preventiva. Además, puso como plazo cuatro meses para finalizar la investigación.

Días atrás también habían sido detenidas seis personas, cinco mujeres y un hombre, todos ellos residentes de la localidad de Lago Puelo, dedicados a la bioconstrucción y el trabajo comunitario. Fueron acusados por la fiscalía de provocar un incendio intencional el 2 de febrero en una chacra de Mallín Ahogado. La noticia generó indignación entre los ciudadanos y ante la falta de pruebas fueron liberados.

El segundo detenido, de nombre Jorge Hermosilla, es oriundo de El Bolsón. Está acusado de haber intentado iniciar un foco de incendio en una zona boscosa de la ciudad el 8 de febrero.

Hasta el momento, los incendios han afectado a más de 70 mil hectáreas de la Comarca Andina, entre los focos activos en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.

En El Bolsón (Río Negro), más de 4 mil hectáreas sufren el impacto de las llamas, mientras que en el Parque Nacional Nahuel Huapí (Río Negro y Neuquén) consumieron más de 11 mil hectáreas. En el Parque Nacional Lanin (Neuquén), el fuego afecta a más de 15 mil hectáreas y en Epuyén (Chubut) hay activos focos en más de 3500 hectáreas.

En Puerto Madryn, un incendio arrasó con 35 mil hectáreas hasta que fue sofocado.