Alerta en EEUU: matan a un hombre que entró armado a Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump en la que estuvo Javier Milei

Agentes estadounidenses dispararon contra un intruso que violó el perímetro de seguridad de la residencia del presidente estadounidense en Florida.

Así se ve la manción de Trump de Mar-a-Lago, en Florida.

Un hombre armado fue abatido a tiros por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y un ayudante del alguacil del condado de Palm Beach tras ingresar irregularmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la mansión y residencia privada del presidente Donald Trump en West Palm Beach, Florida, informaron autoridades federales.

El incidente ocurrió en la madrugada del domingo, cuando el intruso fue visto en la entrada norte de la propiedad llevando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible, según un comunicado oficial. Autoridades aún no han revelado el nombre ni la edad exacta del hombre abatido.

Trump, quien suele pasar fines de semana en Mar-a-Lago, no estaba en el lugar al momento del hecho: se encontraba en la Casa Blanca en Washington, al igual que la primera dama, Melania Trump, según confirmó el Servicio Secreto.

Alerta y tiroteo en la mansión de Donald Trump Agentes del Servicio Secreto, encargados de la protección de personalidades y propiedades asociadas al presidente, respondieron al ingreso no autorizado y abrieron fuego cuando el hombre, tras ser confrontado, fue considerado una amenaza. Un ayudante del alguacil del condado también participó en la intervención.

La Casa Blanca no emitió comentarios inmediatos sobre el episodio, y las autoridades han indicado que la investigación sigue en curso para determinar los motivos que llevaron al intruso a intentar penetrar en el complejo.

mar-a-lago3.avif Trump realiza encuentros y convites en su mansión de Florida, donde acudió el presidente Javier Milei. Este tipo de incidentes se produce en un momento en que la seguridad de figuras políticas y lugares emblemáticos ha sido un foco creciente en Estados Unidos, tras una serie de amenazas y hechos violentos en años recientes. En este caso, no se reportaron agentes ni personal lesionados durante el intercambio de disparos.