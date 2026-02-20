Carlos Melconian advirtió la llegada de un "shock" y cuestionó el rumbo económico del Gobierno + Seguir en









El economista planteó que el Gobierno no puede responder con extremos a un modelo anterior que "no iba más".

La dura advertencia del economista al Gobierno.

En el marco del debate sobre la reforma laboral y el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate, el economista Carlos Melconian criticó las decisiones del Gobierno de Javier Milei a nivel económico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar de haber reconocido avances en el programa de estabilización, el expresidente del Banco Nación cuestionó el equipo económico liderado por Luis "Toto" Caputo, a la vez que advirtió que el modelo actual no es sostenible y que eventualmente va a haber un "shock".

“En algún momento esto va a requerir un shock de cómo seguimos... los logros van languideciendo si no le vas metiendo gas”, señaló en una entrevista con Radio Con Vos. Melconian teme que no se pueda corregir a tiempo, y que los programas de ajuste ortodoxo sin un “shock expansivo inicial” —como el que tuvo la convertibilidad o el Plan Austral— se vuelven tortuosos".

Asimismo, expresó que el oficialismo “construye su relato sobre la base del petróleo, de lo extractivo, del carry y qué sé yo”, y destacó que hubo logros “porque lo otro no iba más”. Asimismo, explicó que el modelo necesitará recuperar “la pátina heterodoxa, la empatía, el diálogo", y advirtió que la presencia de un presidente no atrae inversión, en una referencia a Mauricio Macri.

Caputo y Milei.jpeg El Gobierno sigue de cerca los detalles con el consorcio de bancos para el repo por la diferencia que le resta para cumplir con el vencimiento X: @LuisCaputoAR Por otra parte, el economista sostuvo que el Gobierno tiene demasiados “camorreros” y pocos constructores, y opinó que son “al pedo” las provocaciones hacia los empresarios, sin nombrar al ministro de Economía.

"Lo que no iba más" vs. el miedo a un "zafarrancho" En materia de reconversión, Melconian reconoció que “lo que había no iba más”, pero criticó el extremismo por parte del oficialismo. “Como en todos los procesos fundamentalistas y de extremo, quien lleve adelante esa bandera tiene que ser una persona que por lo menos mantenga un equipo equilibrado y que pueda decir ‘esta joda, como fueron 80 años, no puede continuar’. Pero a una joda no se le puede responder con el otro extremo”, planteó. "Si a lo que no funcionaba vos le metés enfrente en el otro extremo otra cosa, terminás haciendo un zafarrancho”, advirtió. Asimismo, trazó un paralelismo con la transición democrática, asegurando que, así como lo hizo la política en 1983, la economía debe seguir ese camino. “Lo que no dio es respuesta económica todavía”, agregó.