WhatsApp prueba un nuevo diseño en su interfaz: que cambios trae la actualización

La app de mensajería de Meta prepara un gran cambio en la forma en que muestra las actualizaciones de Estado: podría llegar pronto a todos los usuarios.

WhatsApp está experimentando un rediseño para facilitar el acceso a Estados.

WhatsApp está desarrollando una actualización importante que modifica la forma en que se muestran las actualizaciones de Estado dentro de la aplicación. Según reportes de versiones beta, la herramienta de pruebas muestra una interfaz en la que los Estados, es decir las publicaciones temporales de los contactos, pasan a ubicarse de forma más prominente en la parte superior del feed de chats, algo similar a lo que ya hacen otras redes sociales con sus historias visuales.

El cambio fue detectado en la versión beta 2.26.6.9 para Android, en la que las actualizaciones de Estado de los contactos con los que más interactuas aparecen primero, con sus fotos de perfil visibles en una barra superior, directamente encima de la lista de conversaciones. Esto marca una variación significativa respecto al diseño clásico, donde los Estados solían agruparse en una pestaña o sección separada.

WhatsApp limita los envíos de mensajes para frenar las noticias falsas Cómo funciona el nuevo diseño y qué significa para los usuarios Según informes, esta modificación no elimina por completo la pestaña de Estados, sino que simplifica el acceso para que los usuarios puedan ver contenido efímero de forma más inmediata al abrir la app. La lógica detrás del cambio sería potenciar la visibilidad de historias y publicaciones breves sin tener que navegar entre secciones, algo que se volvió habitual en otras plataformas sociales.

Actualmente, cuando un usuario recibe o publica un Estado, debe acceder a la sección específica o deslizar para verlos. Con el cambio en la beta, esos contenidos podrían visualizarse con un solo toque sin abandonar la pantalla principal de mensajes.

El rediseño todavía está en fase de prueba y podría sufrir ajustes antes de llegar a la versión estable de WhatsApp. Sin embargo, el objetivo central, que es poner las actualizaciones de Estado en una posición más destacada, sugiere un giro en la estrategia de la app para aumentar la interacción visual entre los contactos.

Esto también podría tener impacto en la forma en que los usuarios perciben sus conversaciones, ya que favorece una experiencia más orientada al contenido visual y efímero. La medida sigue a otras pruebas y cambios recientes que WhatsApp viene realizando para reforzar su presencia más allá de la mensajería básica. Cuándo podría llegar este cambio a todos los usuarios Como sucede con muchas funciones probadas en versiones betas, no hay una fecha oficial de lanzamiento global anunciada por Meta. Tradicionalmente, WhatsApp despliega estos cambios de manera escalonada: primero en beta para usuarios selectos y, si los resultados son positivos, en la actualización estable que llega a todos los dispositivos mediante Google Play o App Store. De cumplirse con ese cronograma, el rediseño de los Estados podría comenzar a aparecer para una base más amplia de usuarios en los próximos meses, aunque esto depende de las pruebas internas y el feedback que reciba.

